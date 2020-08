En un sorpresivo evento, se casó la hija de Alejandro Fernández

Camila Fernández celebro su boda a los 22 años con su novio Francisco con quien sólo llevaba 9 meses

La boda que se celebró en Guadalajra, Jalisco, México, fue muy criticada por la pandemia del coronavirus

Mijos amigos de LA CHACHA, ¿cómo están? ¿todo bien en casa? ¿cómo se sienten? Espero que todo de una manera positiva y linda en sus vidas, porque yo estoy enfuriada, hice un cólera este fin de semana intenso e inmenso gracias a la boda de Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, quien en plena pandemia de coronavirus y en México que es el tercer lugar de muertes en el mundo, se les ocurrió no postergar un evento innecesario como una boda y todo mal mijas… siéntense, respiren, relájense y por favor lean esto de lo que NO se debe hacer.

Pues México está con casi 450 mil contagiados de coronavirus y las cifras siguen subiendo como acá en EE.UU. mijas, ya van a los 50 mil muertos y están detrás de nosotros y de Brasil en esto de la pandemia… Y la gente no entiende! Y las celebridades menos! ¿Y el ejemplo? Pues Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, a quien se le ocurrió la majestuosa idea de celebrar su boda con todo y 22 sos y con todo y que sólo llevaba 9 meses de noviazgo y pues llena de personas, llena de gente vulnerable, llena de negligencia y un escándalo de críticas de la gente.

No sé si nadie lo sabía, pero el caso es que este fin de semana estuvo escandalizado por la boda de Camila Fernández, que la mijita estaba apenas confesando a principios de año que estaba pasando por una recuperación de una enfermedad, ni siquiera sabíamos que tenía novio y ándale que en plena pandemia de coronavirus en la que es obvio que estos eventos no están permitidos, al menos no con tanta gente como lo que sucedió acá, pues ella le valió todo y celebró su boda.

Y aparte de celebrar su boda, pues les voy a contar más cosas que sucedieron en las que prácticamente todo estuvo muy mal… Llegó la mijita en una camioneta negra sin adornos de flores, sin parecer coche donde venía la novia y encima, ella se baja sin cubrebocas, es recibida por Alejandro Fernández vestido entre charro y smoking con un pelo lleno de canas y sin cubrebocas, la prensa como loca para tomar las imágenes, sin respetar la sana distancia.

