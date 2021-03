Mayeli Alonso aparece muy tranquila y admite separación de Jesús Mendoza

Jesús Mendoza aparece con cerveza en mano llorando desconsolado

Lupillo Rivera feliz de la vida en un video Mijos y mijas amigos de LA CHACHA, bienvenidos a este espacio de chisme y lavadero de ropa sucia de los famosos y hoy agárrense porque les traigo tres videos de un triángulo amoroso que echaba chispas y ahorita uno llora, el otro feliz y la otra sola: Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, admite separación de su novio Jesús Mendoza. Agarren el café mijos, avienten las escobas y trapeadores y échense al sillón porque esto se pone bueno. Ya ven que hace unos días habían captado a Jesús Mendoza en la casa de la ex de Lupillo Rivera con un camión de mudanza, pues ándale que se regó el rumor que Mayeli Alonso lo había corrido. Mayeli Alonso admite separación de su novio Jesús Mendoza Resulta que esa grabación donde se veía que el Jesús Mendoza ponía en texto: ‘pensé que este día jamás llegaría’, todo mundo lo interpretó como que vivía junto a la ex de Lupillo Rivera y ella le había pedido que se fuera de la casa porque según esto tenían problemas y Mayeli Alonso lo había corrido. Ahora, la mijita Rica, Famosa y Latina, apareció en la calle y las cámaras chismosas de Despierta América, la siguieron para cuestionarla sobre lo que había pasado, porque nadie había confirmado nada… ella muy tranquila respondió lo innegable mientras el otro apareció desconsolado y devastado.

El novio de Mayeli Alonso apareció llorando desconsolado En Despierta América publicaron un video donde la ex de Lupillo Rivera caminaba de noche en las calles de la ciudad y una reportera le pregunta qué sucedió con Jesús Mendoza y ella con tapabocas negro, su cabello suelto con extensiones rubias y muy calmada no tuvo más remedio que responder: “Fíjate que no, es mentira, yo nunca lo he corrido, nunca he corrido a Jesús de ningún lado, él y yo no vivimos juntos, nunca hemos vivido juntos, tenía unas cosas en un lugar de mi casa que eran bocinas y cosas así, pero… están pasando muchas cosas, pero no corrí a nadie de la casa”, comenzó diciendo Mayeli Alonso desmintiendo que lo había corrido.

La ex de Lupillo Rivera confirmó que ya no está junto a Jesús Mendoza Mayeli Alonso en todo momento calmada y muy amable, respondió los cuestionamientos de la reportera de Despierta América y me quedé atónita cuando dijo mijos, que en efecto ya no está junto a su novio Jesús Mendoza: “No fíjate, mi relación con él no…. ahorita estamos en una pausa…”, admitió. Y aunque yo la escuché muy tranquila, sí la vi como incómoda a la ex de Lupillo Rivera, pero respondió muy amable mi chiquita: “Me gustaría explicarte, sentarme y poderte explicar pero en realidad han estado pasando muchas cosas y he llegado a un punto en el que yo mejor no quiero opinar ni hablar nada”, aseguró.

Jesús Mendoza se encuentra devastado y lo demostró en un video Mijas pero esto se pone mucho mejor cuando muy calmada mi Mayeli Alonso respondió que qué opinaba sobre que Lupillo Rivera, su ex, estaba ya muy feliz con su nueva novia y listo para casarse luego de darle anillo de compromiso a la chica, que dicho sea de paso se parece físicamente a ella. “No quiero verme involucrada en dimes y diretes y luego que yo digo esto, no quiero que las cosas se hagan más difíciles, por eso me voy a tomar mi tiempo para pensar un poquito más todo lo que está pasando”, dijo sobre lo de Jesús Mendoza pero ella se ve como no enfocada, como que le duele aún mijos… AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE MAYELI

El novio de Mayeli Alonso ¿en algún momento la golpeó? Antes de contestarle a la reportera lo de Lupillo Rivera, mijita Mayeli Alonso habló muy bien de Jesús Mendoza y dijo que en ningún momento el chiquito guapito lloroncito la había golpeado o faltarle el respeto: “No no, nunca, él es un caballero y siempre ha sido muy respetuoso en ese aspecto…”, precisó. Y pues cuando le cuestionan lo que le desea a Lupillo porque ya se va a casar mi chiquita Mayeli Alonso lo único que dice es ‘ah!’ como diciendo a mí que me importa, pero le aplaudo su serenidad, su tranquilidad y su amabilidad para responder lo que sucede, mientras el otro mijito llora desconsolado, ahora vamos con Jesús Mendoza mijas…

Mayeli Alonso se separó de su novio Jesús Mendoza Y pues mi Mayeli Alonso me preocupa porque yo la veo como confundida, como que no se encuentra bien sola y pues hacían muy bonita pareja los dos mijitos y ya llevaban bastante tiempo juntos, yo no sé qué habría hecho que se separaran, pero ándale mijos que la gente opinó: “Ella quiere volver”, “Por eso lo hacen para que sigan hablando un ratito más de ellos, si no no salen en tv, además que tiene que ver Lupillo en eso?? Drama drama drama”, “Que vida de estos personajes aparecidos me da flojera nada importante de que hablar”, la gente como que no los traga mucho mijos, pero ándale que yo casi me caigo del sillón cuando veo a Jesús Mendoza llorando como loco…

El novio de Mayeli Alonso soltó el llanto desconsolado Mientras esta mujercita de Mayeli aparecía dando la entrevista a Despierta América, el otro pobre de Jesús Mendoza salió con una lloradera que hasta a mí me dieron ganas de chillar mijos, porque se nota que le está costando mucho trabajo reponerse del rompimiento con la ex de Lupillo Rivera. Fijense que en la cuenta de Instagram del periodista argentino Javier Ceriani, subió un video de una historia de Jesús Mendoza en la que cuenta que estaba grabando una canción, aparentemente muy dolorosa pero jamás esperé que empezara a llorar como un loco devastado…

Jesús Mendoza esta sufriendo fuerte por la separación con la ex de Lupillo Rivera “Es que estoy aquí en el estudio, estoy aquí grabando…”, aparece Jesús Mendoza diciendo a la cámara en una transmisión en vivo con la cara llena de lágrimas y una cerveza en la mano, cuando de pronto ya no puede hablar y lo único que hace es llorar mientras otros lo están consolando. El novio de Mayeli Alonso parece no estar bien desde su separación y mientras suelta el llanto, sus amigos en la grabación de la canción le dice: “Tú puedes, sí son cosas que duelen, échalo güey, sí duele, usted es un hombre y los hombres también se quiebran, te quiero fuerte, por favor”, le aseguraba una mijita y un mijito que estaban junto a él mientras el otro gemía de llanto… AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE JESÚS MENDOZA

Jesús Mendoza se muestra vulnerable tras separarse de Mayeli Alonso La gente que vio el video de Jesús Mendoza opinó: “O quizá porque quiere promocionar su canción por medio de llamar la atención como la mayoría de los artistas”, “Payaso”, “El hombre llora mas por una mujer que por un hijo”, “Que ridiculez , un hombre de verdad no hace eso!!.. no se graba y llora , si un hombre tiene una pena de algo, llora en privado, que es eso de grabarse y llorar”. Pero la gente seguía sin perdonar la actitud de Jesús Mendoza: “Llora porque perdió dinero”, “Que feo querer dar lastima. Por lo que sea la razon. En la vida dar lastima es el error mas grande que ser humano pueda ser”, “Yo creo que es show para darle promoción a ese Tema!!!”, aseguró la gente sin piedad.