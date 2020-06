Biby Gaytán hizo un anuncio con un inesperado video en donde dejó expuesto su rostro

La esposa de Eduardo Capetillo lució irreconocible por su tutorial de maquillaje

En una comparación con sus hijas, Biby Gaytán no le pide nada a las adolescentes

Alóooo mijitos compadres de LA CHACHA, bienvenidos a este espacio de lavadero con su comadrita la Sasha en donde les comento lo que pasa con sus celebridades favoritas y hoy les traigo una consentida que nos dejó con la boca abierta de sus imperfecciones en el rostro, mi mijita Biby Gaytán que lució irreconocible sin maquillaje dando una noticia que nos va a dar mucho de qué hablar en las próximas secciones.

Pues resulta que en su Instagram, mi Biby Gaytán anunció que ya cuenta con un canal oficial de You Tube en donde me imagino nos va a compartir toda clase de tips para nuestra vida diaria, porque en el primer video nos da unos tips de maquillaje pero ustedes saben que para que una haga unas imágenes así pues tiene que aparecer con cara lavada y ándale que la esposa de Eduardo Capetillo así se mostró y lució irreconocible.

En su cuenta de Instagram publicó un pedazo del video, que lo pueden ver completo en YouTube y se puede apreciar cómo mi mijita Biby Gaytán que ya anda en los 50 como sus colegas de Timbiriche Paulina Rubio, Thalía y Sasha Sokol, luce su rostro tal cual a cara lavada para hacer su tutorial de maquillaje, y pues sí mijas, confirmamos las sospechas de que la esposa de Eduardo Capetillo hace maravillas porque luce imperfecciones propias de la edad.

“Esta es una ceja que no tiene absolutamente nada… hay que aceptarnos tal cuál como somos”, es parte de lo que dice Biby Gaytán con su rostro sin maquillaje y que luce totalmente impactante mijas porque luce pálida, muy delgada, pero sin duda muy decente y bella y digna para su edad y sobretodo para tanto hija mijas, porque una con dos hijos, luce como si la hubiera atropellado un tractor.

Aquí en las fotos pueden ver perfectamente cómo luce mi mijita Biby Gaytán sin maquillaje y su rostro limpio de cosas y algunas imperfecciones, pero sin duda que nos motiva a aceptarnos como somos y a saber cómo ponernos guapas mijas, porque de verdad que el maquillaje hace milagros y mucha magia así que abajo les dejo el link del tutorial de la mijita y le comentaron:

“Qué bonita vibra tienes, a mi me da luego “pena” el maquillarme y ver a otras chicas más “naturales””, “Eres muy bella por dentro y por fuera Biby se nota tu sinceridad en el tono de tus palabras”, “Qué agradable y bonita eres, veo que tus hijas heredaron tu belleza y simpatía. Me encantó tu vídeo. Me encanta tu familia”, “¡Que BÁRBARA! Close up y cara lavada y estás PERFECTA”.

PUEDEN VER EL VIDEO DEL TUTORIAL DE MAQUILLAJE DE BIBY GAYTÁN AQUÍ