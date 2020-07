La suegra de Biby Gaytán se cansó de su nuera y en pleno video de cocina, la mandó a callar

La señora de 90 años estaba grabando un video con la esposa de Eduardo Capetillo cuando no pudo aguantar

La reacción de Biby Gaytán llamó mucho la atención de sus seguidores

Mijos amigos de LA CHACHA, bienvenidos a este espacio de recreación y chismerío que nos carga de energía para desechar la mala vibra en los artistas y comer prójimo, los invito a sentarse, a echarse un cafecito y a ser felices en este espacio porque les tengo un video que les va a dar risa de lo que le pasó a Biby Gaytán con su suegra, la mamá de Eduardo Capetillo quien ya no pudo más y se lanzó contra su nuera frente a todos para dejarla en ridículo, aunque la reacción de la morena fue inesperada.

¿Ustedes cómo se llevan con sus suegros mijos? Espero que bien, porque cuando una se une en matrimonio, pues se casa también con toda la familia de su pareja, así que por piedad si aún no se casan, piénsenlo bien porque luego si no se llevan con la familia de su esposo o esposa, pues vienen los problemas… Les pregunto esto porque ya casi son 25 años de casados los de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo y por algo han durado tanto, con todo y que dicen que el mijito es un machista y limita mucho a mi querida morena mexicana, aunque tal vez no sea así.

Creo que la relación entre Biby Gaytán y la familia de Eduardo Capetillo es la correcta, aunque a veces pues las suegras les gusta lucirse y dejarnos en ridículo a las nueras mijas, no vamos a mentir, porque así es y resulta que ya ven que mi Biby abrió un canal de YouTube en donde da tips de maquillaje, rutinas de ejercicio, habla de sus hijos, de cosas personales y profesionales y últimamente se ha puesto a cocinar y pues fue en la cocina donde sucedió el momento que les voy a presentar.

El caso es que mi Biby Gaytán estaba en su cocina junto a su suegra de 90 años y estaban grabando un video para cocinar cochinita pibil cuando la mamá de Eduardo Capetillo la agarró desprevenido y la interrumpió:

“Hola que tal amigos, aquí estamos de vuelta y hoy les tenemos una deliciosa receta, cochinita pibil…”, comenzó diciendo Biby Gaytán cuando de pronto se puede ver que su suegra la interrumpe para decirle: “Otra cosa, déjame hablar porque tu coges el micrófono y no lo sueltas, tú le echas a la cochinita lo que tu quieras pero a mí un tequila…”, y se nos deschongó la señora pidiendo alcohol en plena cocina y ahí no acabó la cosa mijos, porque les tengo más de lo que sucedió… Pasen a la siguiente página…

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA SUEGRA DE BIBY GAYTÁN