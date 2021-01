Chiquis Rivera estalló contra quienes la llaman ‘gorda’ y justificó con una explicación ‘sus kilos de más’

La hija de Jenni Rivera además quiso llamar la atención de la forma equivocada al mandarle una canción a las ‘envidiosas’

Chiquis Rivera está cansada de que las mujeres la critiquen y no la apoyen

Hola hola mijitos, LA CHACHA llegó con la chisma de hoy y prepárense por la hija de Jenni Rivera, la más polémica, la hot Tamale, contra ataca y de qué manera porque se nos puso ‘loca’ la mijita y se hartó de que las mujeres la critiquen y la llamen ‘gorda’ y Chiquis Rivera sin piedad mandó un mensaje a muchas de ustedes no les va a gustar mijas.

Agárrense porque después de ganar su Grammy Latino, de mandar a volar al Lorenzo Méndez, de besuquearse con el Mr. Tempo, de irse a Tulum a ponerse fiestera y tomarse su tragos, después de ser captada en bikini y caérsele su teatrito de que maquilla sus fotos para verse más delgada, pues la Chiquis Rivera estalló.

Y como siempre, de polémica, usa su cuenta de Instagram para mandar un mensaje y siéntense que aquí les tengo las últimas novedades de la hija de Jenni Rivera, que si viviera ya le hubiera puesto sus cachetadas por las cosas que hace y la manera equivocada de llamar la atención.

Me tiene harta que esta mujer pida respeto y diga que la respeten cuando es ella quien se pone en el ojo del huracán y en vez de ser inteligente y no embarcarse en pleitos ni mandar mensajitos para llamar la atención, pues se ponga a insultar a diestra y siniestra como sucedió ahora.

Pues se puso a dar en video una cátedra de comportamiento y hasta se atrevió a dar explicaciones y justificar que está ‘gorda’ porque toma hormonas: “Desde el inicio de mi carrera siempre han hablado mal de mi, especialmente ahora que me fui a Tulum y me vieron en un bikini…. por eso quería hablar con ustedes porque es importante amarnos, si uno no se ama especialmente en estos días, en los que es tan fácil criticar detrás de un teléfono, detrás de una computadora, detrás de una cuenta falsa, imagínense…”, comienza diciendo Chiquis Rivera.

Chiquis Rivera quiso empoderar a estar orgullosos de su cuerpo y a no criticar a los demás ¿y qué creen que hizo? Lo que estaba diciendo que no hicieran, se puso a mandarle mensaje a las mujeres que la llaman ‘gorda’ y de la peor manera mijos: “A mi se me hace de muy mal gusto que una mujer hable mal del físico de otra mujer, porque sufrimos con las hormonas, con la depresión, con todo eso, y ya con el tiempo, con la edad vamos madurando y es más difícil bajar de peso”, comenzó la hija de Jenni Rivera.

Y siguió con su mensaje: “Las mujeres nos tenemos que apoyar y he visto unos comentarios que me siento mal por esas personas… hay que cuidar tu espíritu, tus cuerpo… Para mí siempre ha sido un problema lo del peso, siempre, trato de sentirme mejor y ahorita traigo una cosa de las hormonas, no es excusa, pero es la verdad, eso también sufría mi mamá, de las hormonas, pero estoy lidiando con eso y siempre hago lo posible de hacer ejercicio, de cuidarme y para sentirme mejor…”, acabó diciendo Chiquis Rivera justificando las fotos que le tomaron en Tulum donde varios la tacharon de ‘farsante’ porque está ‘gorda’ y así no se ve en lo que comparte en su Instagram.

Y pues la gente no se quiso quedar con nada y opinó mijos: “amor propio y te has hecho cirugías y usas demasiado Photoshop”, “Su carrera inicio cuando su mamá reveló que se metió con su esposo, ¿que esperaba?, aplausos, hoy se ha mimetizado con la imagen de su mamá, quiere ser su mamá, actúa como su mamá, los mismos escándalos que su mamá, no pues ella no se ayuda”, “Nada que ver con su cuerpo. Que bueno que esté a gusto así. No tiene nada de malo. Lo que si, es que no canta. Por le que más quiera”, “Solo por este tipo de situaciones es “famosa” esa mujer”. Pero las cosas no acabaron ahí y empezó a olvidarse de lo que dijo mandando mensajes contra ‘las envidiosas’, sigan leyendo mijas…

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CHIQUIS RIVERA MANDANDO MENSAJE A LAS MUJERES CRITICONAS