El caso es que hace unos días ella no quería decir que no estaba casada como le sacaron las fotos vestida de novia, pero sí la hicieron decir que ya estaba en una relación con un muchachito, misterioso hasta hace poco pero que ya no le quedó de otra más que mostrarle, a ver si no se lo quitan, ya ven como es la envidia… El caso es que no se ven seguido, pero ella lo consciente ‘desde la cama’, y aquí tengo las pruebas…

No se querían despedir uno del otro

Pero la ternura me invadió más mijos cuando me di cuenta que están tan ilusionados uno con el otro, que al momento de despedirse hicieron lo que todos nosotros los antiguos hacíamos de no querer decir adiós a esa persona especial: “Bueno, me voy, yo también, chao chao”, dijeron los dos mientras sonreían y se hacían muecas y gestos en la videollamada.

Y luego se nos puso seria nuestra Miss Universo y dijo: “Eso fue gracioso, ok, bueno chicos pues ya estoy muy acomodada yo y todavía ni me baño, ni me desmaquillo ni nada, así que ya los dejo, ya vieron como estuvo la cosa y es hora de descansar”, se despidió mi chiquita ganona. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA CHARLA DE LA MISS UNIVERSO CON SU NOVIO RYAN