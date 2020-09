Priscila Ángel le entró duro al ejercicio pero ¿le costó bastante caro con su rostro?

Aunque la esposa del Temerario nunca fue gorda, se propuso marcar su cuerpo y muestra grandes resultados

Sin embargo, en una fotografía, Priscila Ángel aparece sin maquillaje y se ve ‘más avejentada que nunca’

Mijitos, aquí su comadrita LA CHACHA reportándose y más activa que nunca con el veneno destilando en su punto, así que agárrense porque hoy les traigo a mi cristiana favorita que ahora ‘cambió’ a Dios por la vida fit y hablo de mi Priscila Ángel, esposa del Temerario.

La mijita me tiene mal desde que apareció dando clases de baile y con un cuerpazo de que te mueres de sólo ver lo dura que se nos puso la Priscila, que anda muy desatadita.

¿Qué pensará mi Gustavo Ángel de ver a su esposa ya muy en forma y levantando suspiros a diestra y siniestra, más musculosa que JLo y con atuendos muy apretaditos?

Espero que no nos haga un ‘Eduardo Capetillo’ y no me la limite, porque ya ven cómo de repente los hombres se vuelven machos de la nada al ver a sus esposas triunfar y disfrutar de su belleza.

Pues no sé que pasa, pero la crisis está dura mijos y pues ándale que a mi Priscila Ángel parece que le dio por dar clases de zumba y baile y así, porque aparece ya muy en licra y adiós los vestidos de cokctail.

El caso es que todo tiene un precio y me alarma mucho una fotografía que es por la que estamos aquí en este veneno, porque sí muy dura, sí muy musculosa, sí, muy en forma, pero ¿qué pasó con su cara? Pues que adelgazo y ahora se nos avejentó la chiquita.

Ahora sí que ni las ‘balas de plata’ me la salvan a mi chiquita de que se empezó a ver más grande de edad que la que tiene. Y es que a sus 42 años, ¿cómo es posible que artistas como Lucero, Thalía y JLo se vean más jóvenes que mi Priscila Ángel?

Ella dice que se pone sus cremas y cuanta cosa para cuidar la piel, pero yo creo que se las ha de estar pidiendo a la Mayeli Alonso porque claramente, está siendo estafada y no le están sirviendo para rejuvenecer sino todo lo contrario.

En la siguiente página les tengo evidencias de lo que les digo mijos si no me creen, así que vamos a eso…