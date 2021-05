Biby Gaytán compartió sus momentos más emblemáticos en el reality show

Eduardo Capetillo fue expuesto por su mujer

La actriz y cantante mexicana dio un secreto para que las mujeres se alejen de su marido La Chacha está desatada mijos, llegué con la cadencia propia de los viernes, así que avienten las escobas, trapeadores y los utensilios que tengan en la mano porque es nuestro momenta y nos vamos a sentar en la sillón para chismear y lavar trapitos sucios de esta gente que nos trae locas, las celebridades; hoy le daremos con todo a mi Biby Gaytán y Eduardo Capetillo. Ya les habían compartido en días pasados mis mijos de Mundo Hispánico que resultaba que este chamaquito el hijo de la pareja, pues que andaba muy sospechosito levantando polémica por una foto con un muchachito en una supuesta boda y todo mundo preguntando si era su ‘acompañante’, su novio o qué cosa. La familia Capetillo-Gaytán sigue dando de qué hablar Pues desde que estos sacaron su reality show en Univisión, no dudan en compartir cuanta cosa se les ocurre, porque ya ven que si aquella mujercita no trabaja (porque disque el tipo no la deja), pues ella se pone a hacer sus tutoriales de maquillaje, que si invita a la suegra a la cocina y ahora pues compartió un detrás de cámaras muy revelador. En su canal de YouTube que la candidata política lanzó hace meses, pues se nos puso a recopilar los mejores momentos y chuscos mijos, sobre su reality show en el que vemos a la morenaza de fuego en su dinámica familiar con el Capetillo y los capetillitos y las mijitas fresas que tienen por hijas, pero expuso varios secretos.

Eduardo Capetillo quedó evidenciado por su famosa esposa Ya tienen 27 años juntos estos mijos, más los que se echaron cuando estaban en Timbiriche, entonces ya se conocen absolutamente todo y a estas alturas pues no resulta extraño que Biby Gaytán me haya expuesto muchas cosas que no sabíamos para retener a Eduardo Capetillo mijos. Está claro que hoy por hoy, ella se ve regia, empoderada, muy guapa e inmaculada mientras que a él ps ya los estragos de la tomadera que padeció pues le hizo merma mijos, porque ajado sí se ve, deteriorado y ahora hasta gordo, pero eso es con un sólo propósito, maquiavélico de la suegra junto con Biby.

El ‘secreto’ de Biby Gaytán para retener a Eduardo Capetillo Resulta que él no es solamente el celoso de la relación, sino ahora también mi Biby Gaytán porque resulta que en una parte del video de detrás de cámaras del reality show de la familia ella como que da a entender que tiene tácticas y técnicas para que las mujercitas que andan detrás de Eduardo Capetillo, no se lo bajen, o se lo quiten para que me entiendan. Antes, la mijita quiso quedar bien con la suegra y dijo: “La verdad es que se me llena la boca de que todo lo que he aprendido en cocina, el 99 por ciento ha sido gracias a ella (su suegra) y no sólo en la cocina, ha sido una maestra de vida porque es una persona que ha vivido mucho en distintos ambientes y es una mujer fuera de serie”, comenzó adulando la morena a la suegra.

¿Hubo buena comunicación con su suegra? Biby Gaytán responde Resulta que la suegra de Biby Gaytán ya había dicho que en un principio no la quería y pues eso ya pasó a mejor vida porque ahora son uña y mugre y resulta que se adoran según palabras de la actriz quien junto con Doña Mary pues como que no queriendo mijos, idearon un plan para ‘amarrar aún más’ a Eduardo Capetillo. “Cuando me dijeron que se iban a casar yo dije… Madre mía! Esto no va a funcionar, los dos artistas, los dos guapísimos, esta niña lo más guapo del mundo cantando como nadie porque ya me ha cantado, mi niño Eduardo pa mi muy guapo, pa ti igual, tu me lo quitaste, me ganó poco a poco”, dijo Doña Mary de cómo se llevaba con Biby Gaytán en un inicio.

Lo engorda para que nadie se le acerque Pues resulta que el secreto para que ninguna mujercita ose en ponérsele enfrente a mi chiquito Eduardo Capetillo y bajárselo, pues es que esté gordo para que nadie lo voltee a ver… cómo ven a esta mujercita enferma de la Biby Gaytán, ¿será que le está regresando tantos celos durante tantos años? “Bueno, mi marido dice que le doy muy rico de comer para que esté gordo pero no… él dice que lo quiero engordar para que nadie lo voltee a ver pero alguna arma tenía yo que tener, o no están ustedes de acuerdo?”, confesó la mijita entre risas mientras el Capetillo se paseaba detrás de ella de perfil enseñando la enorme panza que tiene.

Eduardo Capetillo dice que Biby Gaytán ‘lo acosa’ En ese video donde se ven muchas imágenes de cómo grababan la serie que está transmitiendo mijos, pues todo fue el Rancho de los Capetillo-Gaytán que yo creo que allí viven porque casi no los vemos nunca en la ciudad salvo a las hijas que se la pasan fuera viajando a cada rato, ya hasta una se fue a vivir a España. El caso es que andaban muy graciosos los dos y en una de esas que se le escapa a mi Eduardo Capetillo decir que esta mujercita lo acosa y me resulta muy gracioso mijos porque pensamos siempre que él era el celoso, pero qué tal si era ella y uno con los ojos tapados y cegados… Dijo que Biby Gaytán lo acosa…

“¿Quieres que le diga a la gente?”, amenazó Eduardo Capetillo a Biby Gaytán Entre broma y broma la verdad se asoma mijos y no puedo dejar de pensar que la dinámica que tienen estos dos es porque ella ha aguantado mucho, porque ya vimos en el primer capítulo como me la gritoneó a la Biby Gaytán porque la mijita quería hacer una fiesta enorme para celebrar el aniversario de los dos. Mientras el otro con cara desencajada sin saber cómo reaccionar pues terminó perdiendo los estribos por el gastador de dinero que ella quería hacer… Total se reconciliaron y ahora salió conque ella lo acosa: “Tú me acosas… ¿quieres que le diga a la gente qué me acosas?… ¿Un secreto de a de veras quieres ver? Cómo grabo mis cápsulas”, y de repente la Biby Gaytán baja la cámara y se puede ver en ropa interior a su esposo con una camisa formal y en pantuflas…

“Esta pareja fortalece la relación”, opina la gente Yo ya no sabía cómo interpretar este video mijos, porque yo veía a mi Eduardo Capetillo como muy pesado y no sólo de kilos, sino de actitud, pero ella encantada risa y risa… Lo que sí no se puede negar es que la gente está babeando por ellos dos y por su relación, porque la raza les comentó: “Que bonita pareja hacen Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo”, “En efecto, así es como se construye una familia”, “Para tod@s aquellos que critican a Eduardo por no dejar a Bibi en ese medio tan nocivo… Fue por este resultado, una familia feliz e integral además evitar que Bibi fuera el juguete sexual de muchos depredadores , que ahora salen a la luz”, “Simplemente son una pareja encantadora: sólida y divertida”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO

¿Biby Gaytán y Eduardo Capetillo tenían reglas extrañas de convivencia? Hace unas semanas mijos, se decía en un programa de televisión que Biby Gaytán y los hijos eran limitados por Eduardo Capetillo que disque porque tenían una dinámica familiar muy extraña de reglas estrictas… A tal grado de asegurarse que supuestamente no podían conocer ni platicar con personas nuevas por más de 10 minutos. Que si un integrante deseaba ir al baño, iban todos a acompañarlos, en especial las mujeres, que Eduardo debía aprobar los proyectos de Biby y cuanta cosa, que luego salió obviamente a decir que todo era mentira, pero ‘caras vemos, reglas no sabemos mijos’, porque la carrera de ella pues está truncada.