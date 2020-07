Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez se ‘vengó’ del comediante

El paso fin de semana, se filtró un video de Eugenio Derbez besándose en la boca con Omar Chaparro

En una entrevista con el Canelo Álvarez, la esposa de Eugenio Derbez lo exhibió y dejó en ridículo

Aló mijos ¿cómo están? ¿cómo los trata la vida? Espero que se encuentren excelente de salud y de la mejor actitud para hoy y lograr echar el chisme y el cafecito juntos mijos, porque les tengo un video que los dejará con dudas de la manera en la que se llevan mis chiquitos Eugenio Derbez y su esposa Alessandra Rosaldo, porque ya ven que en el fin de semana el comediante hizo un video con Omar Chaparro, que ellos juran fue ‘gracioso’ y se besaron en la boca con todo y tapabocas y pues la gente se les fue a la yugular en reclamos y ahora parece que mi Alessandra buscó su venganza y usó al Canelo Álvarez para hacerlo.

No entiendo cómo los artistas no se están tomando tan en serio la pandemia del coronavirus mijos, porque si no andan haciendo tonterías como Eugenio Derbez y Omar Chaparro, andan sin las medidas de protección debidas o incluso ya muy de ‘vacaciones’ en la playa, aunque no hay que tirarnos al drama ni a la tragedia, aunque sí parece así la situación, tampoco podemos tirarnos a la inconsciencia y pretender que las cosas están igual que antes, por eso me molesta mucho mijos, la irresponsabilidad de la gente que ya anda en la playa como si fuera necesario y no representara un riesgo.

Pues eso hicieron Eugenio Derbez y Omar Chaparro rabiar a la gente, porque un video así en el que se encontraron en el disque parque corriendo y se les ocurre besarse en la boca con tapabocas algo que no se debe hacer, como ¿para qué mijos? Díganme ustedes si no fueran Alessandra Rosaldo o la esposa de Chaparro, no les hubieran reclamado a los dos por semejante cosa? Pues a lo mejor así pasó y por eso en una entrevista con el Canelo Álvarez pasó lo inesperado.

Resulta que en una transmisión en vivo que el mijito Derbez estaba haciendo en donde entrevistaba al Canelo Álvarez, de repente él estaba contando que hacía ejercicio, que estaba muy disciplinado en las sesiones de cardio de la hermana de su esposa cuando de pronto, la mismísima Alessandra Rosaldo lo interrumpe y ante el asombro del Canelo Álvarez que ya ven que parece una estatua viviente, cero expresión, pues comenzó a sacarle los trapitos al comediante.

“Yo siempre me ha encantado ser disciplinado, soy super disciplinado, cuando hago ejercicio no hay nada que me impida llegar a mi meta cuando hablo de ejercicio, por ejemplo, cada vez que hace Boot Camp mi mujer, que está haciendo casi todos los días, ahí me meto con ella a hacer ejercicio…”, dijo Eugenio Derbez, cuando de pronto en señal de ‘venganza’ por lo que hizo de besar a Omar Chaparro, apareció Alessandra Rosaldo para exhibirlo frente a Canelo Álvarez. Pasen a la siguiente página para que vean lo que dijo mijos…