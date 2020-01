Página

Ayyyy mijas y mijos, su amiga LA CHACHA los saluda hoy llena de mortificación y desconsolada por la muerte de mi Kobe Bryant, una tragedia que no me ha dejado ni dormir y a mi viejo lo tiene en el sillón sin hacer nada (ni a trabajar fue estos días porque era fan de los Lakers) y azorada que estoy por cómo pasan las cosas y esas tragedias tan inesperadas que la cimbran a una por dentro y hasta le quitan las ganas de trapear, barrer, lavar los platos y planchar la ropa (tengo una montaña inmensa acumulada) pero véanme aquí de flojota, casi casi sin ganas de chismear (ni Dios lo quiera que esas se me quiten) por la forma en la que mi amiga Vanessa, la latina esposa de Kobe Bryant perdió en un instante a su marido y a una de sus hijas… Que mi padre Dios bendito los tenga descansando en paz y cuiden de su bella familia… Pero ayer mijas, me sacó u grito ahogado una información exclusiva de mi Mundo Hispánico en donde Kobe Bryant hace un tiempo hablaba de nuestra Queen comadre, cachetona, adorada, mi llorona por excelencia Victoria Ruffo.

Y en medio del llanto y los mocos por lo de Kobe Bryant me repuse para investigar y resulta que el famoso deportista y basquetbolista estaba casado con una de las nuestras mijas, una reinísima latina de nombre Vanessa a quien había conocido en la grabación de un video musical a inicios del año 2000 (ya casi iban a cumplir 20 años juntos, qué tristeza mijas) y pues que voy soltando otro grito ahogado cuando yo que no son fanaza del deporte (porque lo mío es el lavadero de celebridades) me doy cuenta que Kobe Bryant (que Dios lo tenga en su santa gloria y misericordia) hablaba muy bien español!!!!

Bueno, con decirles que hablaba mejor el español que la dinastía Rivera entera (ya ven que esos se creen entre latinos y americanos) y nomás no dan una entre el spanglish que manejan mijos, pero mi Kobe sí se propuso saber nuestra lengua mijas y lo consiguió gracias a su esposa Vanessa (ahora heredera de millones la mijita) pero no sólo por ella, sino también por nuestra comadre la Coronaza de Lágrimas Victoria Ruffo! Yo casi me arranco las joyas y la ropa por la emoción mijas, de que mi Kobe Bryant estuviera ‘conectado’ con nuestra cachetona de los ojos verdes…

Y tal vez ustedes dirán: “Ay CHACHA comadre, estás loca”… No mijas, discúlpenme pero aquí la única loca es mi Ninel Conde que se atreve a decir que no está operada cuando a 10 kilómetros de distancia se le notan esos labios de payaso y esos pómulos de Lyn May… Pero si lo dudan, su comadre LA CHACHA les trae las pruebas contundentes de que mi Kobe Bryant estaba ’embelesado’, ‘anonadado’, ‘enamorado’ de mi Victoria Ruffo y con justa razón militas…