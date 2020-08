Después que se dijo que ‘no la tocarían’, ahora se baraja la posibilidad del despido de Adamari López

Un Nuevo Día pierde rating con la salida de Héctor Sandarti, Rashel Díaz, el Chef James ¿y ahora Adamari?

Comienzan los rumores de que los cambios también ‘alcanzarían’ a la boricua

Aló mijos amigos de LA CHACHA, aquí su comadrita con el corazón en la mano y con un grito ahogado de dolor por el chisme que les tengo hoy de que posiblemente también se efectúe el despido de mi Adamari López de un Nuevo Día.

Esta gente de Telemundo me tiene harta de tantas malas decisiones que han tomado últimamente porque ya están despedazando todos los espacios que tiene y todo para hacerlos noticieros.

Pues ahora mijos, en el Instagram de Chicapicosa basados en rumores, pues resulta que después de que dijeron que no me la tocarían, posiblemente sí haya despido de Adamari López de Un Nuevo Día.

Y es que después de la salida de Héctor Sandarti, de Rashel Díaz y ahora del Chef James, ya no me extrañaría que esto fuera cierto y me la corrieran a patadas, aunque su contrato expira hasta dentro de tres años.

Pues según una fuente que trabaja en Telemundo, se dice que lo que quieren hacer con Un Nuevo Día es un noticiero pero no tan serio, sino de forma como de chisme, no tan informativo, sino comentado.

Como si no tuviéramos suficientes espacios noticiosos, ahora Un Nuevo Día que era ameno y fresco, pues caerá en la misma fórmula gastada de todas las televisoras y todo porque según ellos, eso quiere la gente.

Y pues se dice que mi chiquita preciosa Adamari López sería la siguiente en no ‘encajar’ con esta nueva dinámica y ándale que me la barajean en despido para el show.

No hay nada confirmado aún mijos, pero casi veo que es cierto y no me extrañaría que en los días siguientes así de la nada anunciaran su salida de Un Nuevo Día.

Pero ¿tendrá que ver con esto la manera en que la gente me la está criticando? Pasen a la siguiente página porque las personas están molestas con Telemundo y una de las que más la ha llevado, es mi Adamari López.