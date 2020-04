Ailsinn Derbez se cansó de las humillaciones por su cuerpo en bikini y dio un contundente mensaje

La hija de Eugenio Derbez impactó a todos con una fotografía en bikini donde le dicen esquelética

Sin embargo, ante las críticas, ahora Aislinn Derbez da cachetada con guante blanco con una foto sorpresa

Alóoo mijas y mijos compadritos de LA CHACHA, bienvenidos a este espacio de recreación personal, o más bien de echar chisme y tirar los trapos sucios para desahogarnos y canalizar nuestra energía en las celebridades que cómo nos dan de qué hablar mijas, porque así es y en esta ocasión estoy tirada en el sofá infartada gracias a mi Aislinn Derbez, aún pareja de Mauricio Ochmann e hija de Eugenio Derbez que como ha tenido escándalos en este 2020 que no me la está tratando muy bien y ahora mostró su cuerpo en bikini.

Y es que resulta que además de protagonizar el reality de su familia en donde vimos que la mijita tenía depresión postparto y ahí comenzaron los problemas con Mauricio Ochmann, pues la mijita no deja de dar de qué hablar con su separación, luego su espiritualidad y ahora con su cuerpo, porque resulta que la mijita nos compartió una fotografía en donde luce muy esquelética y resulta que se nos molestó porque la gente no le dejó de señalar su cuerpo.

Aislinn Derbez es bellísima, tiene un carisma impresionante, tiene una hija preciosa, tiene una familia muy bonita con un papá que está loco y te hace reír, sabe actuar pero de alguna u otra forma no se acepta del todo en cuestiones físicas, lo que nos pasa a todas las mujeres mijas, no me van a negar que cuando dan a luz, una tiene pensamientos de que no le gusta el cuerpo y si tenías cuerpazo y se te ‘deforma’ después del embarazo, pues casi casi aliviándote te quieres dar un balazo.

Si para una es difícil, imagínense para los artistas que de eso viven, de la imagen y que constantemente son señaladas, de gordas, de flacas, de que no tienen bubis, que no tienen glúteos o cosas así mijas, y pues la hija de Eugenio Derbez no es la excepción y todo comenzó porque publicó una fotografía en donde se ve posando en bikini.

Mi Aislinn Derbez chiquita hermosa, pues se ve en efecto bastante flaca pero con cuerpo torneado, como ella lo tenía antes del embarazo, luciendo sus caderas más delgadas que lo ‘normal’, abdomen marcado y brazos estilizados, con una sonrisa bella y en su mejor momento pese a estar separada de su marido Mauricio Ochmann, sin embargo la gente empezó con críticas como: “Anoréxica”, “Por eso la dejó el marido”, “Está deprimida”, “Está en los huesos”, “Denle un pan para comer”, “¿Está enferma?” Y un sinfín de cosas que efectivamente la hija de Eugenio Derbez leyó.

