La hija de Angélica Rivera mostró ‘algo desagradable’ que le sucede y la criticaron

¿Herpes? Sofía Castro no tuvo el menor pudor en enseñar lo que apareció en su labio

Mortificada y devastada, la vanidosa joven sufrió al confesar el ‘mal que padece’

Aló aló mijitos y mijitas, aquí su comadrita LA CHACHA haciendo una pausa para llevarles hasta ustedes el lavadero de hoy y sacarle los trapitos sucios a las celebridades, como hoy, de nuevo mi mijita Sofía Castro, hija de Angélica Rivera dio de qué hablar.

Ya ven que la semana pasada, Sofía Castro andaba muy indignada por lo que una mujercita le hizo a su perrita de romperle el tímpano cuando disque la estaba bañando, y la hija de Angélica Rivera tuvo que ir hasta el hospital a que la ayudaran, pues ahora otra cosa le pasó.

Han sido unos días muy movidos para Sofía Castro, porque después de ese drama, pues condujo los Billboard Latinos y ahora a unas horas de celebrar su cumpleaños, me le apareció algo ‘desagradable’ en su labio.

En un video de Instagram publicado por Suelta la Sopa, recopilado en unas historias de la hija de Angélica Rivera, la muchachita nos cuenta su mortificación por un fuego labial.

Se supone mijos que si te sale un fuego labial, o es por falta de higiene, o porque andas muy besucona o por cuestiones hormonales y ándale que le sucedió a Sofía Castro.

A ver si ustedes creen la explicación que la mijita dio, déjenme les cuento que ella en cama acompañada de su novio, se grabó con su celular y dijo lo siguiente:

“Oigan, como saben… bueno y si no, no importa, pero en cuatro días es mi cumpleaños, el viernes es mi cumpleaños y no puede ser que cuatro días antes de mi cumpleaños traiga la boca así”, dijo Sofía Castro mientras acerca la cámara a su boca con un enorme fuego labial.

Al momento de grabarse ella misma escribió un texto que pedía remedios caseros: “Ya me tomé un antiviral, ya me puse una pomada, ya me unté el remedio casero de mi abuela (que son los puntitos negros alrededor de mi boca para que no me digan…)”.

Pero apenas empezaba el drama de la hija de Angélica Rivera mijos, así que pasen a la siguiente página para el chisme completo y que vean el video…