Alicia Machado sacudió el mundo con unas declaraciones en las que estalló porque le dijeron ‘vieja’

La exMiss Universo de 42 años admitió también prefiere estar vieja a parecer ‘trasvesti’ lo que generó polémica

Además contó una revelación que le hizo Walter Mercado hace algunos años

Mijos amigos de LA CHACHA, los saluda su comadre la Sasha con todo el feeling de que esta semana sea chevere y la más relajada y bonita de todas las que llevamos en este infernal año que nos ha sacudido como terremoto y es tiempo de aventar los trapos, las escobas, la ropa sucia y dejar los trapeadores para ponernos a chismear un poco con el tema de hoy que es mi querida Alicia Machado, que tiene la piel muy delgada y cae en provocaciones al menor intento porque fíjense que resulta que me le dijeron ‘vieja’ y ella estalló y no sólo eso, hasta ‘insultó’ indirectamente a los travestis y confesó algo de Walter Mercado.

Pues mi Alicia Machado luce mejor que nunca en sus historias y videos de Instagram en donde comparte de todo, hasta su ritual de maquillaje, sus fiestecitas con sus drinks, sus rutinas de ejercicio y por supuesto sus opiniones de todos los temas que se le dan la gana, pero en todas esas publicaciones resulta que a la mijita me le critican todo y pues de vez en cuando la exMiss Universo estala y esta vez no dudó en hacer y meter una ‘regañada’ a quienes la tachan de ‘vieja’.

En su casa, con un look muy relajado y lentes de intelectual, Alicia Machado comienza hablando en un video diciendo lo siguiente: “O sea qué hueva! Uno publica una foto deseándoles buenos días y todo muy agusto y hay gente muy chevere, pero de pronto unos acá diciendo ‘Alicia ya estás muy vieja’, pues sí, yo soy una señora de 42 años, voy a cumplir 43 en unos cuantos meses, pero bueno, uno va envejeciendo, aparte que también recuerden que hay mucho filtro, hay mucho photoshop, no todo lo que se ve es lo que es y pues si uno envejece cuál es el problema?”, arremetió la venezolana.

Pero las cosas se pusieron color de hormiga cuando Alicia Machado de fue de preferir ser ‘vieja’ a parecer ‘travesti’ lo que sí resulta una ofensa para mis amiguitas que les encanta andarse vistiendo de mujer mijas: “Yo prefiero estar vieja y no tener cáncer por ejemplo, o estar vieja y no tener coronavirus… o estar vieja y estar feliz, ser exitosa, o estar vieja y no parecer un travesti”, se nos tropezó la mijita bárbaro.

Porque sin duda no va a pasar mucho tiempo para que la comunidad gay le reclame, y hasta las operadas mijas a quienes les dio con todo: “Toda llena de polímeros y bótox y cirugías por todos lados… pestañas de mentiras, nariz de mentiras, bocas de mentiras, cejas de mentira, pelo de mentira, uñas de mentira, cintura de mentiras, las tetas de mentiras, cu… de mentiras… o sea yo me siento muy orgullosa de como me veo a mi edad…”, pero si creían que ahí terminaba todo, necesitan ver lo que sigue mijas…

Ya saben que a mi Alicia Machado le encanta el chupe y pues también habló de su gusto por el alcohol y hasta confesó algo de Walter Mercado… Pasen a la siguiente página

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ALICIA MACHADO RESPONDIENDO