Una chica expuso en TikTok a Jacqie Rivera acusándola que se ‘metió’ en su matrimonio hace 10 años

La hija de Jenni Rivera admitió alguna vez en el reality show de su familia haberle sido infiel a su pareja

Ahora, los mensajes entre la chica y Jacqie Rivera se han vitalizado gracias a TikTok

Mijos y mijas amigos de la Chacha, aquí les saluda su comadrita la Sasha lista para llevarles la chisma de hoy y el veneno escupirlo que me estoy atragantando con él y pues ándale que hoy le toca a mi mijita Jacqie Rivera, que su mayor secreto la persigue y una usuaria de nombre ‘calvaitzamar92’ en TikTok expuso a la hija de Jenni Rivera en supuesta infidelidad.

Hay que dejar claro mijos, que la supuesta infidelidad de Jacqie Rivera fue de la hija de Jenni Rivera hacia su entonces pareja, que es la misma de ahorita, el padre de sus hijos, y si mal no recuerdo, ella misma lo llegó a confesar en un episodio de The Riveras, se lo dijo a Chiquis.

Entonces, ahora, la mujercita del supuesto hombrecito con el que ‘se metió’ Jacqie Rivera, salió en TikTok a revivir el secreto más turbio de la hija de Jenni Rivera y ándale que está ganando la atención que en su tiempo no tuvo.

Ya sabemos que las redes sociales son una poderosa arma de doble filo, porque pueden hacer el bien, pero también pueden destruir personas y en esta ocasión aunque la Jacqie tenía problemas con el papá de sus hijas, se separaron, volvieron y ahorita están ‘mejor que nunca’, pero el que salga esto al aire de nuevo, pues podría ocasionarles problemas.

A través del Instagram de mi comadre la ‘Chica picosa’ aparecieron tres partes de videos, en donde la muchachita de TikTok se toma unos tragos diciendo: “Mi mayor flexión fue descubrir que mi #babydaddy me engañó con la hija de Jenni Rivera, Jacqie! Ella me hizo un favor LOL!” mientras se veía en su habitación brindando con una canción de Jenni Rivera de fondo y poniendo unas reveladoras fotografías de ella con su pareja el infiel, ella embarazada e incluso el hombrecito junto a Jacqie Rivera.

Luego la mijita en inglés comienza a contar el chismerío mijos, pónganse cómodos: “¿Prueba de qué? ¿De que se besaron? Nadie sabía de eso, pero ella sí admitió que fue infiel pero no dijo con quién, pero hay mucho sobre la historia, tengo mensajes entre nosotras…

“Hace mucho publiqué un video de Jacqie, de que ella era la chica con la que me habían sido infiel pero nunca se hizo viral… esto se hará viral, por el show de Netflix (Mariposa de Barrio), no tengo nada que esconder… Yo estuve con mi ‘baby dado (su pareja)’ en 2010, y me dijo que había conocido a Jacqie y habían tenido citas… Después no supe qué pasó, ella se mudó creo pero no me dijo la historia completa… pasó el tiempo, yo quedé embarazada y cuando mi hijo cumplió tres años, él terminó encontrándola, no sé si en Facebook o Instagram con cuentas falsas, pero no sé si Jacqie le contestó porque pues es famosa…”, comienza diciendo la mujer en TikTok, pero apenas empezaba el drama mijos… sigan leyendo…

AQUÍ PUEDES VER EL PRIMER VIDEO DE LA MUJER QUE EXPUSO INFIDELIDAD DE JACQIE RIVERA EN TIKTOK