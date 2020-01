Página

Feliz inicio de semana mijos y mijas, aquí su amiga Sasha (para los que no son amigos íntimos) mejor conocida por el pueblo y mis compadritos como LA CHACHA, enlutada, devastada, azorada, anonadada, todo lo que termine en ‘ada’ por la tragedia de mi Kobe Bryant y su hija y lo que sucedió con su helicóptero… Abracemos la vida mijas y mijos, porque uno no sabe cuándo mi padre Dios bendito sacramentado nos llamará a su lado… Y con esta tragedia no pude quitarme de la mente cuando se estrelló el avión de mi Queen ‘La Diva de la Banda‘, mi Jenni Rivera, la Gran Señora, la de los ovarios, mi ‘Patrona’ que me dejó permanentemente con mi velo negro por su muerte y con mis vestidos entallados para resaltar mis curvas y orgullosa de mis atributos, pero a la que no comprendo, nomás no la entiendo es a mi Chiquis Rivera… Cuando empiezo a quererla, mi chiquita ‘tamal bien surtido’ me decepciona, y una vez más lo hizo.

Y es que fíjense que la dinastía Rivera así como que tú digas ‘muy queridos, muy queridos’ no son, y meeeeenos después de que se les acusó de que siempre utilizaron la muerte de mi Jenni Rivera para ‘vender’, ‘lucrar’, ‘sacar ventaja’, ‘aprovecharse’ de la tragedia y sacar dinero ‘disfrazándolo’ todo de ‘homenaje’, ‘rendir honor a su nombre’ y vayan ustedes a saber cuántas cosas más para lavar sus conciencias y desgarrarse las vestiduras disque en nombre de mi comadre La Diva de la Banda… La más ganona fue mi Rosie ‘cristiana golpes de pecho voz bajita’ Rivera quien se quedó con todas las finanzas de nuestra Queen, y una de las decisiones más fuertes que tomó fue darle más ‘peso’ (como los kilos de más de Chiquis) a las tiendas de ropa de Jenni Rivera y es aquí donde una foto de mi Chiquis Rivera desató mi indignación mijas.

Pues figúrense que cada vez que se le menciona a la mamá, mi Chiquis Rivera se lleva la mano al prominente pecho que tiene, empieza a hacer pucheros, luego solloza como becerro apunto de ser ahorcado y la mijita se acuerda del pleito o problema que tenía con mi Queen, ¿remordimiento de conciencia? Puede ser que sí, pero ella siguió su vida luego del escándalo de Esteban Loaiza y ya está casada y hasta buscando un bebecito con Lorenzo Méndez, pero ¡le encanta hacer polémica! Y azorarnos a nosotras sus seguidoras, porque yo, su amiga LA CHACHA, no la perdonaré y le tendré rencor, pero claro que la sigo para estar informándoles a ustedes de sus pasos.

Pues mijas y mijos, muchas veces la Chiquis Rivera ha subido fotos a su Instagram con prendas de la boutique de Jenni Rivera y yo muy contenta y feliz y satisfecha viendo cómo apoya a su mamá empoderada, divina, preciosa en cielo, y esta vez metió las cuatro patas porque se atrevió a faltarle el respeto rindiendo ‘homenaje’ (le pagaron seguramente) a mi Reina del Tex-Mex Selena! ¿No me creen? Pasen a la siguiente página para dejarles las pruebas!