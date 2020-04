Dios te cure pronto mi amorDanna García se puso triste porque aparte de volver a dar positivo por coronavirus, ahora enfrenta discriminación

La colombiana está aislada desde hace más de 30 días por coronavirus pero sus vecinos comenzaron a mortificarla

Los vecinos del edificio donde vive Danna García le están haciendo la vida más imposible

Feliz semana mijas y mijos para todos mis compadritos de LA CHACHA, bienvenidos a nuestro chisme de hoy y la mortificación por esta cuarentena no termina y si nosotros estamos mal y devastados que a lo mejor no estamos contagiados del coronavirus, imagínense a los que sí y están en hospitales o en sus casas, como mi chiquita preciosa colombiana de Danna García que ya tiene muchísimo en aislamiento por estar con síntomas y hace unos días volvió a recaer en la enfermedad, pues ahora déjenme contarles que no obstante con eso, es víctima de discriminación.

Ay mijas, en esta época en que tenemos que ser empáticos con nosotros mismos y cuidar a los demás y aplaudir la labor del personal de salud, resulta que la gente está sacando lo peor de ellos y en vez de hacerlo más fácil, lo complican con discriminación y actos terribles contra los contagiados de coronavirus como mi Danna García, que en mala hora se le ocurrió ir a España porque allá fue donde se contagió.

Total la mijita protagonista de novelas como Café con Aroma de Mujer y Pasión de Gavilanes, pues se nos contagió y lleva mucho sin ver a su familia ni a su pequeño hijo por estar encerrada en su departamento en la Ciudad de México, donde resulta que ahora los vecinos me le están haciendo la vida miserable porque denunció que no la dejan subir al ascensor, que no quieren que salga ni al balcón mijas…

Recuerden que hace unos días, Danna García volvió a confirmar que dio positivo por segunda vez a coronavirus afirmando que nunca se le quitó por completo porque sus defensas están bajas debido a que antes de contraerlo, su organismo tuvo dengue así que por eso no se logra recuperar… Vean este video donde lo explicó…

Recuerden que hace semanas, Danna García fue a parar al hospital porque le colapsaron los pulmones y no podía respirar y tras durar días internada, finalmente salió, pero pues obviamente todos los medios de comunicación dieron la noticia y pues ándale que los vecinos se enteraron y para pronto se unieron contra la mijita y ella al regresar a su departamento y dar positivo por segunda vez, no se esperó que además de batallar contra el coronavirus ahora tuviera que ser discriminada por su contagio…

En Twitter subió varios mensajes que pueden ver a continuación mijas, hasta para subir y bajar escaleras la actriz tiene que batallar, eso es inhumano y me pone los pelos de punta de puro coraje mijas…

Pero si creen que esto era todo, esperen a que lo escuchen de viva voz de mi Danna García, porque hizo una transmisión en vivo y le contó a una amiga sobre el infierno que está viviendo.

En estos momentos de crisis es cuando se conocen las personas.

En carne propia vivo el ser acosada por mis vecinos por el virus. #NosRecuperaremos #SubirLasDefensas — Danna Garcia (@DannaGarcia) April 24, 2020

Hoy me hice otra prueba de Covid. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones.. Ufff, sin palabras. — Danna Garcia (@DannaGarcia) April 26, 2020