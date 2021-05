Yalitza Aparicio está empoderada

La nominada al Oscar usó sus redes sociales para defenderse de las críticas

El color de piel de la mexicana la sigue teniendo como objeto de comentarios de racismo La Chacha llegó de nuevo mijos y muchas gracias por estar al pendiente de su comadrita, que ahora trae la espada desenvainada para ponerme a tono como mi Yalitza Aparicio quien responde a las críticas por su color de piel en un poderoso mensaje que me dio mucha vida y me hizo aventar las escobas y los trapos, para echarme al sillón y contarles. Preparen el café porque aquí vamos con el lavadero de esta mexicana que sigue triunfando y va lenta pero segura en su carrera como actriz, porque aunque ya pasaron casi tres años desde que la vimos en Roma, pues estamos esperando que reaparezca en una nueva película pronto a estrenarse que se llama ‘Presencias’. Yalitza Aparicio sorprendió con cambio de look y un potente mensaje Pues fíjense que la mijita que ya casi no está tan activa en sus redes sociales pues nos sorprendió reapareciendo con su nuevo look y se ve muy bien, pero lo que me llamó más la atención fue que se nos empoderó y contra las críticas que la gente hace de ella desde que salió a la fama, pues mandó un mensaje. Ya sabemos que mucha gente se refugió en las críticas contra mi Yalitza Aparicio porque si era de México, si era de Oaxaca, si su aspecto étnico, si sus estándares de belleza no encajaban con las de Hollywood, por supuesto que si su color de piel morena, que si no sabía hablar inglés, que si su cuerpo, que si todo mijos, esta mujercita ha pasado por todo lo que un ser humano puede criticarle a otro, pero ahora ella tomó ‘venganza.

A la actriz mexicana no le importa lo que digan de ella y así lo demostró Yalitza Aparicio está gozando de lo que gana con sus proyectos de cine, porque viene una película de miedo de la mijita, y también se va a empoderar con las marcas que la patrocinan y de las que es la imagen que le están dejando buen dinerito, porque por ahí se dice que tiene ya casi 4 millones de dólares como fortuna la mijita. Aunque eso no sea cierto, está muy concentrada también en sus actividades de desarrollo humano ayudando a las mujeres y a la gente, pero de lo que mi chiquita no se libra es de las críticas que le hacen por cualquier cosa que hace y ahora subió una fotografía con nuevo look y encarando lo malo que le señalan.

Empoderada y directa contra los que la critican por su color de piel, Yalitza Aparicio fue contundente Después de un mes muy movido en que publicó aspectos íntimos de su vida privada la mijita primero con una foto a finales de Abril por el Día del Niño en la que le comentaban tales barbaridades que si era por Halloween o que si había sido una niña ‘fea’ por cómo se veía, luego felicitando a su mamá por el Día de las Madres y también las críticas horrendas que le hacían. Pues ahora sí no se guardó nada y de su ronco pecho mi chiquita agarró las pelucas de muchas y las hizo volar por este mensaje que puso: “Mi piel se respeta, mi piel suda, mi piel resuena, en mi piel no hay duda, mi piel ama, mi piel es pura sabrosura. No somos pocos, somos un chingo! #PoderPrieto #DondeHayPrieturaHaySabrosura”, escribió y les explico por qué.

No sólo habló del color de su piel, si no también se cambió el look Ya ven que últimamente en México se trae esta campaña de desprestigio contra productores y televisoras y todo lo relacionado con el medio del espectáculo porque resulta que del total del elenco para una serie, telenovela, obra de teatro o película o lo que se les ocurra, pues el 90 por ciento son personas de color de piel blanca y sólo un 10 por ciento de tez morena. Por lo anterior, Yalitza Aparicio decidió levantar la voz como lo han hecho otros actores víctimas de discriminación, racismo y críticas por cómo lucen o por su color de piel, siendo la más reciente la mijita esta Fátima Molina coprotagonista de la novela con Gabriel Soto, a quien atribuían el fracaso del proyecto en EEUU por su color de piel…

Yalitza Aparicio cambió su look y luce su cabello más corto No fue todo lo que sucedió en esa foto donde mi Yalitza Aparicio hizo acto de presencia para empoderarnos a las morenas, sino también para dejar en claro que mi chiquita se siente confiada con ella misma y se puso un cambio de imagen con su cabello corto hasta los hombros y rizado. En la foto anda medio fachosa mi chiquita con una sudadera gris, pero maquillada ligeramente para que veamos sus grandes ojos negros, sus pómulos prominentes y su color de piel hermoso canela del que está orgullosa claro que sí, y pues los comentarios para la protagonista de Roma, no se hicieron esperar.

Orgullosa de su color de piel y recibió comentarios de la gente Empoderada y toda la cosa mi niña Yalitza Aparicio recibió diversos comentarios de la gente que siempre está al pendiente de lo que hace y deja de hacer: “Dónde hay prietura hay sabrosura!”, “Las oaxaqueñas prietitas somos unas hermosuras”, “Mi muñequita bella y preciosa,con esa piel y pelo tan hermoso”, “Soy team prietos!!! Arriba los prietos!”. Y los ánimos para la de Oaxaca siguieron: “Porque tengo tez morena y es color de la hermosura!”, “Amo mi piel morena”, “Muy guapa”, “Hermosa”, “Se sabe”, “Qué guapa”, “El color tiene la sazón”, “Orgullosa de mi color de piel”, “Saludos Yalitza de CHILE eres grandiosa hermosa mujer te admiro éxito bendiciones para tí y tu familia y para toda la humanidad se vengan tiempos mejores y sanidad”.

En las críticas hacia Yalitza Aparicio, la llegaron a llamar ‘sirvienta’ El mensaje de mi nena es bastante interesante y no deja de ser congruente con todo lo que ella ha dicho desde que saltó a la fama mijos, porque no se ha olvidado de sus orígenes y siempre ha estado en contra de la discriminación y de que la gente se enfoque en las críticas destructivas por color de piel, preferencia sexual o por su físico. Me duele que a mi chiquita me la estén tachando de todo porque hasta ‘sirvienta’ le han dicho, como si el ser Chacha sea algo de mal, es una profesión digna y que cualquiera puede hacer, qué prefieren ¿ser delincuente? ¿ratero o vivir de estafas hacia la gente? La verdad la humanidad está muy desfasada con sus criterios ahorita…

Yalitza Aparicio está estilizando su cuerpo pese a las críticas Pues la mijita por salud y por su imagen se está cuidando más que nunca y últimamente la vemos más acinturada y muy chula a la condenada mexicana que presume un avance lento pero seguro, porque yo creo mijas que la aspiración de Yalitza Aparicio nunca ha sido ser JLo o Chiquis Rivera toda voluptuosas ellas, sino dar una imagen sana y más real. Y digo real porque ahorita estamos llenas de mujeres llenas de bolas y curvas por todos lados y pues hacen creer a las jovencitas que esos son los patrones de belleza que luego andan dejando muchos problemas de salud porque cada mujer tiene cuerpo distinto, pero aquí les dejo mijos fotos en las que les cuento que Yalitza Aparicio se ve más delgada…

Más delgada y acinturada, Yalitza Aparicio pierde kilos En una reciente fotografía en su cuenta de Instagram, la nenita aparece sentada en una habitación junto a su mascota (ya ven que ahora todos tienen perros) y mientras la mexicana se encuentra de perfil con un vestido rojo, con los pies cruzados y abriendo una bolsa blanco, es captada de una manera inesperada. Pero yo como Chacha metiche me di cuenta que es evidente que el cuerpo de la mexicana ha perdido muchos kilos pues sus piernas y brazos lucen menos abultados que cuando comenzó su carrera, y yo fascinada por eso mijos, pero ni decir de su vientre que ya no forma 'los gorditos' que antes se le notaban, pues en algunas fotos de su pasado era algo que le 'señalaban'.