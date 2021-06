Chiquis Rivera encenderá los ‘celos y la furia’ de Lorenzo Méndez celebrando su cumpleaños con su nuevo novio

Emilio Sánchez es el nuevo novio de la hija de Jenni Rivera

La cantante fue felicitada por su abuela Rosa Rivera pero ‘más a fuerza que de ganas’ Mijos y mijas amigos de la Chacha, los saludo con toda la gracia y belleza y la bendición de Dios mi padre bendito para llevarles la chisma de hoy y fíjense que tiene que ver con la Chiquis Rivera, que festejó cumpleaños con el novio nuevo que trae y pues la hija de Jenni Rivera seguramente dejará ‘despelucado’ a su ex Lorenzo Méndez. Y es que mi hot tamale anda desatada mijos, desde que se divorció de aquél muchachito que la maltrataba y engañaba según las malas lenguas, pues dijo ‘ya soy una mujers que puede hacer y deshacer a su antojo’ y así lo ha hecho, ya ven que se merendó al Mr. Tempo, y ahora anda con el taquero a quien todavía la cínica llama ‘amigo’. Chiquis Rivera celebra su cumpleaños ‘entre las piernas’ de su novio Pues la hija de Jenni Rivera mijos anda en la playa celebrando su cumpleaños con el novio a quien le llama ‘amigo’ pero sabemos que ya tienen una relación desde hace semanas cuando supuestamente los presentaron amigos en común como la Becky G y pues resultó ser ex amigo de Lorenzo Méndez. Ya los dos andan paseándose y apoyándose uno del otro con sus proyectos porque aquí les tengo las pruebas de que la pareja anda de empresarios con los tacos, ¿será que mi Chiquis Rivera ya querrá ser taquera? No sé si ella pero de que se los come pues no hay duda, pero hace unos días la vimos en el local del novio…

El novio de Chiquis Rivera abrió un negocio de tacos Pues el mijito no estaba de ‘buen ver’ desde el principio pero como que se nos puso a hacer ejercicio porque ya se ve diferente y pues ándale que es empresario o al menos lo intenta mijos porque resulta que la semana pasada abrió ‘Tacos AF (As fuck)’ su taquería a la que mi niña lo fue a apoyarssss. Resulta que el muchachito muy tatuado, en ropa muy fachosa invitó a su novia a la inauguración del local y pues ándale que la prensa allí fue a darle levantón al evento y ella fascinada, pero nunca dijo que sería su novio, sino su ‘amigo’, pero si ya los vemos muy a beso y beso y acaramelados mijos como en la foto de arriba…

¿Chiquis Rivera se quiere convertir en taquera? Mi Chiquis Rivera posando muy sexy y orgullosa con esos tacos que se metió ese día en la inauguración y felicitando al novio maravillada, esperemos que le funcione esta relación mijos, Gloria a Dios, porque sabemos que así se empieza y después acaba peor que con Lorenzo Méndez. El caso es que muy acaramelados están pasando el cumpleaños de la hot tamale en las playas mexicanas y hasta eso hacen bonita pareja mijos, porque subieron una fotografía y el muchachito taquero le dejó un mensaje muy cariñoso que ella sin duda no pasó de largo para comentar…

Los mensajes y la foto de amor del novio por el cumpleaños de Chiquis Rivera El muchachito este de Emilio Sánchez, así se llama el supuesto novio de mi Chiquis Rivera, pues subió una fotografía primero donde ella está muy sexy entre sus piernas mandándole un beso de frente y luego otra donde están abrazados muy felices desde la arena de playa. El hombrecito le dedicó unas palabras a la hija de mi Jenni Rivera: “Salud por mi paz, La Luz de mi vida y mi amor. Feliz cumpleaños al alma más dulce”, con eso resumió su amor por mi chiquita el novio y ella le contestó más emocionada: “Oh por Dios. Estas palabras, estas fotos! Este hombre, gracias a mi amor. te amo”, así que no es su amigo ¿o sí?

Subió una foto toda rosada como si fuera quinceañera Mi hot tamale no podía dejar de agradecer a la vida por lo que la trajo hasta su cumpleaños número 36 y en su cuenta de Instagram puso lo siguiente: Hoy celebro la vida, el amor, la paz y el futuro. Le doy gracias a Dios y a mi madre por traerme al mundo, y por haberme dado la oportunidad de amar y ser amada. Hoy me siento feliz, plena, renovada… y llena de fortaleza. God is good all the time, all the time God is good. Thank you all for the birthday wishes! Los Quiero”. Y ándale que la muchachita aparece toda rosada y no del trasero mijos, no sean mal pensados, sino en una fotografía donde prácticamente trae todo rosa, como beba de quinceañera, pero con su acostumbrado vestido entallado presumiendo sus curvas a Lorenzo Méndez por lo que se perdió, claro que sí.

Chiquis Rivera fue ‘humillada’ por su abuela con una felicitación ‘sin chiste’ Pues ya ven que se corrió un rumor de que supuestamente con todo este tema del escándalo del dinero de la herencia y las cuentas de las empresas de Jenni Rivera la dinastía estaba separada y todos en guerra para no perder la costumbre, y pues se dice que Doña Rosa, la abuela de Chiquis, fue ‘peluseada’ y su nieta la dejó de seguir en Instagram. En este día de los 36 años de Chiquis Rivera la abuela con todo y que si se hablan o no, puso una felicitación y ándale que le salió el tiro por la culata a la doña, porque mejor ni la hubiera felicitado con semejantes palabras: “Felicidades en tu cumpleaños, Dios te bendiga y cumpla tus sueños todos los deseos de tu corazón”.

El cumpleaños de Chiquis Rivera ocasionó que la abuela Doña Rosa se manifestara en pleno escándalo de que supuestamente están distanciadas Naturalmente, la gente comenzó con el veneno mijos, ya ven que no nos gusta, y se le fueron a la yugular a mi Doña Rosa Rivera porque pues qué felicitación tan equis, mejor les digo que no le hubiera escrito nada a la nieta: “Escogió la foto con la pose más fea, merecido tuvo que la critiquen”, “Es una señora que va a saber de mejores fotos quiso ser linda si la felicita es porque la felicita sino es porque no quien los entiende dejen vivir”. “Qué mala Doña Rosa,en esa foto la Chiquis se parece a la novia de la rana René, Miss Peggy”, “Esque se nota que lo hizo por compromiso nomas para que no la critiquen y lo primero que pensó”, “Así o más seca”, “Dejen la felicitación, la foto que no encontró una menos peor ,mínimo hubiera subido el vídeo donde casi enseña el chimuelo cuando promocionaba sus productos”, “Si no pero le habla como si fuera cualquier amiga y no su nieta”.

Chiquis Rivera y el novio en pleno cumpleaños con mariachi Lo cierto es que mi nena anda demasiado feliz y eso me hace feliz también a mi, porque unida con sus hermanos, los tíos los dejarán de ‘fregar’ y de usarlos para agarrar fama porque si no se hubiera pedido la auditoria a las finanzas de mi Jenni Rivera, pues la Rosie y el Juan estarían haciendo quien sabe qué con las empresas. La mujercita anda en las playas de México y los mariachi le cantaron las mañanitas pero parece que a la gente nada le ’embona’ y pues que me la critican: “Y luego dice que alguien le dice a los medios donde anda si ella sola saca todo”, “Agüita de limón”, “¿Por qué nunca se queda en USA y tiene que venir a México? AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL FESTEJO EN LA PLAYA

Lorenzo Méndez no se ha manifestado ¿ya la olvidó? El caso aquí mijos es que de plano no se han olvidado de que no hemos visto el divorcio de Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera, ¿será que ya se concretó y no dijeron nada o sí era cierto que el hombrecito estaba decidido a poner trabas no firmando porque aún no la olvida? Yo estoy sospechando que en efecto, Lorenzo Méndez no me la quiere dejar libre, aunque ‘más libre’ ya no puede ser la hija de Jenni Rivera si ya se anda pavoneando con el nuevo novio en su cumpleaños, mientras el otro pobre no hemos visto si saca nueva música o que está haciendo…