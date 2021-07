¿Thalía sigue creyéndose una adolescente?

La cantante mexicana ha sido duramente criticada

¿Ya no tiene edad para andar haciendo con su cuerpo lo que desea? Mijos y mijas amigos de la CHACHA, aquí su comadrita inmaculada de regreso con una chisma que nos hará debatir sobre mi adorada Thalía y su edad y su cuerpo que son puestos en tela de juicio por un video que compartió este fin de semana desde la playa y a mi me dejó pensando. Me dejó pensando por la gran cantidad de personas que nomás no ven nada bueno que los artistas de repente quieran llamar la atención de una manera desfasada y no necesariamente buena mijos, aunque según yo, Thalía no estaba haciendo nada malo, al contrario, pero a los mijitos ya ven que nos gusta el argüende y opinar. Thalía estaba en la playa e hizo algo que ‘incomodó’ a cierta gente Hace unos días la muchachita esta de ‘Amor a la Mexicana’ anduvo celebrando su aniversario con don Tommy Mottola y cuando mucha gente no estaba segura de si andaba con él por su lana o por amor, ya con tantos años de casada demostró que lo ama y no duda en presumirlo mijos como la foto de arriba en la playa. Ahora, la mijita va a cumplir en un mes 50 años de edad y acuérdense que mi nena carga con una enfermedad llamada Lyme que destruye las defensas del organismo y pues ella tenía que cuidarse mucho por los síntomas que le causaba y se refugió en la yoga mijos… El caso es que a su edad, ¿debería tener más cuidado? Ya les cuento por qué.

Thalía impactó las redes sociales con un video ¿arriesgando su vida? Desde la arena, frente a la playa, toda desgreñada y en ropa deportiva ceñida a su cuerpo muy delgado y blanco mijos, que le urgía una bronceadita, Thalía quiso presumirnos su flexibilidad y a algunas personas eso le causó conflicto por cómo luce a su edad y que a punto de los 50 se anime a hacer eso. Como si estuviera escrito que todos los cincuentones deben ser viejos, inservibles y no cuidar su salud mijos, Thalía nos da cátedra de lo que se debe de hacer y esa disciplina del yoga es algo bueno no sólo para el cuerpo sino también para le mente y ella es un claro ejemplo.

Cuerpo y edad son criticados en lo que hizo Thalía La nena nuestra María la del Barrio inició estirándose en la arena: “Amo estos momentitos solo para mi, conectar con mi cuerpo, la naturaleza, disfrutar plenamente el presente… esto es vida. Mis amores, que tengan un feliz sábado”, escribió en el mensaje nuestra Thalía. El caso es que empezó haciendo un arco apoyando su cabeza en la arena y dejando caer todo el peso de su cuerpo nuestra mexicana consentida dejó ver que sus años de práctica en el yoga la tienen vuelta ya una maestra de las posturas porque qué barbara mijos, se van a ir de espaldas con las imágenes.

¿Inspiración o estaba arriesgando su cuerpo a su edad de casi 50 años? No hubo palabras mijos, sólo el sonido del mar, y Thalía muy concentrada en lo que estaba compartiendo con sus espectadores y algo que me llamo mucho la atención fue la manera en que sus costillas se le marcaron en el vientre, luego de esa leyenda urbana de que la mijita se había quitado una para tener cinturita. Naturalmente, los mijitos medios de comunicación comenzaron a poner el video en todas las páginas y los de ‘El Gordo y la Flaca’, donde está la íntima amiga de Thalía, la Lili Estefan no se quedaron atrás, pero fue allí en esa página de Instagram donde la gente se encendió con debate.

La gente se pone a criticar a Thalía con su poses de yoga Pues la edad no está peleada con lo que el cuerpo puede hacer mijos, y a sus casi 50 mi Thalía muy regia hace poses que no cualquiera pero eso precisamente fue lo que ciertas personas comentaron alarmadas de que mi niña casi pudiera partirse el cuello con semejante disciplina. Está bien que está muy flaquita pero de ahí a que se vaya a matar haciendo yoga pues no mijos, aunque comentarios en la página de Instagram de ‘El Gordo y la Flaca’ así lo sentenciaron. “Wow, un aplauso para Thalía”, fue lo que se escribió en la descripción del video de la mexicana.

¿Muy arriesgado para su edad? Thalía impacta Los comentarios no se hicieron esperar mijos: “Peligroso que se parta el cuello a su edad”, puso un joven a quien sin duda le debatieron ciertas personas: “Lo dudo”, “Partirse el cuello es peligroso a cualquier edad”, “Cualquier edad … Pero yo no creo que tú sepas de pilates ni de yoga”, “Creo que tú no puedes no alzar la pierna izquierda”, “Mejor que vaya a cuidar a su abuela.. Viven una vida mediocre de fantasía.. Y la gente le parece bien esto.. Donde están los sentimientos y el amor al prójimo..”, opinaron. “Quien más lo iba a postear nada más y nada menos que la ídola de la jirafa (Lili) jajajaja sino no la lambe zapato de Thalia”, escribió una fanática en clara alusión a Lili Estefan con la amistad que tiene con la mexicana mijos, aunque ya viendo el video Thalía nunca estuvo verdaderamente en riesgo.

Hubo quien le aplaudió a Thalía sus posturas a su edad Con casi 50 años, que la mexicana sepa controlar su cuerpo, también ocasionó que muchos quedaran maravillados: “Wow ! Cómo es la única artista que lo puede hacer. Wow, wow and wow”, “Nada que envidiarle a JLO”, “Hay se ve que no se operó la costilla”, “Wow yo no alcanzó a subir ni una pierna”. “Excelente . Hay que tener una gran seguridad para hacer eso. Que Bien!!”, “Excelente si ella hace eso desde chica y tiene esa habilidad lo puede hacer toda la vida…porque el cuerpo tiene memoria…no se debe dejar de hacer nada por la edad solo regularlo”, “Espectacular”, “Está dura”, pusieron más personas. AQUÍ PUEDES VER EL POLÉMICO DE LAS POSTURAS DE YOGA DE THALÍA

Renovarse o morir Si hay algo que se le debe aplaudir a mi niña Thalía es que a diferencia de otros artistas que no estaban como muy enfocados en su imagen y las redes sociales, pues se renovó y supo incorporar todo este nuevo mundo a su vida y sobretodo a su carrera porque con la canción esa de ‘Me oyen, me escuchan… Tikitikiti’ logró conquistar a todos. Y aparte usa filtros, baila trends de TikTok y se pone muy en su papel de adolescente para que siga vigente, claro que eso además de exposición con las nuevas generaciones mijos, también le trae muchas burlas y ridiculeces pero con tal de no perder vigencia a ella le vale un cacahuate.

Hasta se divierte diseñando su colección de zapatos Otro video que me llamó mucho la atención mijos, es que esta mujercita nunca está quieta y eso la mantiene joven y vital porque no sólo saca música, graba TikToks, hace yoga y cuida a sus hijos, sino además es empresaria y en un video reciente se puso a diseñar botas para su colección. Por ahí vi un comentario que decía que no tenía nada que envidiarle a JLo y pues tienen razón mijos, porque Thalía es menos posada y va para los 50 regia y natural como la Diva del Bronx que acaba de cumplir 52, aunque en cantidad de millones, es obvio que la Jennifer le lleva la delantera. AQUÍ EL VIDEO DISEÑANDO SUS ZAPATOS