El Dr Juan Rivera impacta con fotografías de su juventud y con cabello

Antes no era tan ejercitado como lo presumió en una foto sin camisa

El Dr Juan Rivera luce muy distinto con el paso del tiempo

LA CHACHA llegó mijos y mijas y de qué forma, con unas fotografías que les saqué para que analicemos, nos demos hasta un taco de ojo y opinemos sobre mi chiquita papá con el que aprendemos de la medicina, el famoso Dr Juan Rivera que impactó con imágenes en donde aparece más joven y con cabello y en otra foto hasta sin camisa.

Ya sabemos que los presentadores de televisión se vuelven como de nuestra familia por verlos todos los días ante la televisión y nosotros aplastados en el sillón mijos, así que no neguemos que les tenemos cariño y a veces somos re buenos para criticarlos y hoy les hablaré de mi Dr Juan Rivera.

El colaborador de Despierta América nos da mensajes, videos, cápsulas y toda la información que una necesita para ponerse vivos con eso de la salud que con la pandemia, Dios guarde la hora mijos en que nos llegue a fallar o a faltar.

Pero su comadrita la Chacha se dio a la tarea de ponerse a hurgar en el Instagram del Dr Juan Rivera lleno de fotos y videos de todo tipo, incluso a su familia nos comparte el mijito, pero ándale que casi aviento el atole que me estaba tomando cuando descubro una foto del médico con cabello y más joven.

Nadie vamos a negar que el mijito se conserva muy bien y que esa pelona que tiene me le resulta atractiva y le queda perfecta mijos, cuando a varios hombres eso los hace verse más viejos y aburridos, pero al Dr Juan Rivera le sentó perfecto, pero ¿ustedes lo llegaron a ver cuando tenía cabello?

Les tengo tres imágenes que no las van a creer y la primera es del Dr. Juan Rivera que se encontraba estudiando en Johns Hopkins durante su entrenamiento en cardiología… escribió eso junto a que han pasado 10 años desde que se la tomó.

En la foto de abajo pueden verlo con cabello mijos y con una sonrisa muy tierna, frente a una computadora y con esas cejas que parece que él mismo se delinea pero así las tiene y pues yo impactada por el cabello oscuro del Dr Juan Rivera porque obviamente ya no lo vemos así.

El pelaje me imagino que le sale mijos, pero él se lo quita porque es evidente que ya no le sale completo y pues se ha de ver todo por sin ningún lado como peluca mal puesta. También se ve muy joven y con un semblante más llenito, como que todavía no le metía tanto al ejercicio en ese tiempo de la foto.

Pero ¿qué dijo la fanaticada del Dr Juan Rivera por esta foto más joven y con cabello? Sigan leyendo para que sepan porque les tengo el comparativo de antes y después…