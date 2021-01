Andrea Legarreta, Martha Figueroa y Arath de la Torre, conductores de Hoy, están en el ojo del huracán

Los conductores de Hoy, opinaron sobre el presunto abuso sexual de la youtuber Nath Campos

La youtuber aseguró que fue abusada sexualmente por otro influencer llamado Rix LA CHACHA llegó mijas y mijos, muy recargada, muy azorada, muy indignada y hasta encolerada por todo lo que ha pasado con este tema del presunto abuso sexual de la mijita youtuber Nath Campos por parte del influencer Rix y ahora hasta Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Martha Figueroa, conductores de ‘Hoy’ están en el ojo del huracán. Yo seré chismosa y venenosa mijas, pero no estoy perturbada como para dar mis opiniones sin tener plena certeza de que lo que trata el tema del que les hablo, y mis mijitos de ‘Hoy’ si no saben, deberían guardarse los comentarios en un caso tan delicado como este. ¿De qué les estoy hablando? Una youtuber mexicana llamada Nath Campos contó en un video de 45 minutos, la historia de abuso sexual que sufrió por parte de un influencer llamado Rix, que trabaja en la misma empresa que ella y donde la mijita contó que se fue de borrachera y se puso tan mal, que al día siguiente amaneció en la cama con el muchachito abusador. Ella dice que fue abusada sexualmente y que les dijo a las personas de la empresa donde trabajaban y los mismos colaboradores le comentaron que no era la primera vez que chicas acusaban al Rix de ese tipo de situaciones, de llevarse a chiquillas a fiestas, emborracharlas y abusar o acostarse con ellas. El escándalo se hizo más fuerte mijos, porque empezaron youtubers amigos del Rix a defender al tipejo, y a tirarle odio a Nath Campos, así como personas que juzgaban que la mijita se haya emborrachado y puesto en esa situación… ¿O sea perdonen y con todo y que no me gusta beber mijos, resulta que el que se ponga uno borracho, justifica que a uno lo violen? Pues eso asegura mucha gente, y parece ser que entre ellos están Andrea Legarreta, Martha Figueroa y Arath de la Torre quienes en ‘Hoy’ hablaron del tema y desataron la furia de las personas, por dar sus opiniones muy a la ligera y casi casi echarle la culpa a la youtuber Nath Campos por lo que le sucedió. En un video grabado por el Instagram de ‘Chica picosa’ se puede ver cómo Martha Figueroa dice lo siguiente: “¿Por qué tienen que tomar hasta ahogarse, para que no se acuerden lo que pasó y que tengan que acordarse de qué permitieron y qué no, también la segunda chava que dice ‘es que desperté en la mañana y lo ví ahí’, y por qué despertaste ahí en la mañana, pues porque en la noche te dormiste sin saber dónde te dormiste ni quién estaba…”, aseguró, claramente juzgando el comportamiento de Nath Campos y no el hecho de la presunta violación. Después vino Andrea Legarreta a regarla más con su opinión mijos: “Lo que a mí me extraña es que sigan teniendo una relación de amistad con esas personas, ve lo que le pasó a Karla Souza y así, diferentes personas que denuncian y siguen teniendo una relación cercana con estas personas a las que denuncian, esto confunde un poco, ahora no digo que no puede ser, yo no estuve ahí, yo no sé nada, ni sí, ni no, lo que digo es que esto confunde un poco”, aseguró Andrea Legarreta, pero espérense mijos porque faltaba escuchar a Arath de la Torre… sigan leyendo la chisma…. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LOS COMENTARIOS DE LOS CONDUCTORES DE HOY POR EL CASO DE NATH CAMPOS Y SU PRESUNTO ABUSO SEXUAL

Para rematar los comentarios de los conductores de Hoy sobre el presunto abuso sexual de Nath Campos, el ahora titular del programa, Arath de la Torre dijo: “Eso puede detonar muchas cosas, si es cierto que sea clase y si no también porque puede detonar que cualquier persona te puede denunciar por haber hecho algo en una borrachera hace 11 o 12 años…”, dijo. Los comentarios de la gente empezaron a mostrar su furia por la manera en que dijeron las cosas y no enfocándose en el hecho de que Nath campos sufrió un presunto abuso sexual: “El estar inconsciente no le da derecho a nadie a tocarte”, “El grado de idiotez de este programa es de alto nivel por lo visto”, “Que triste escuchar a una mujer casi justificar que un hombre abuse de una mujer, por por razón”, “Suponiendo que sales con un amigo con el que se supone le tienes confianza y decides emborracharte entonces porque culpar a la víctima se supone que ella pensó que esa persona jamás le haría daño es tan contradictorio. He realizado viajes de varios días con mi mejor amigo y nunca me ha faltado al respeto. Los valores comienzan desde casa”, “Que comentarios tan estúpidos… el violador no tienen la culpa, la tiene ella por salir de fiesta con sus “amigos” y tomar de más? Por eso estamos como estamos. Mujeres dejen de ser machistas y dejen de educar hombres con la mentalidad de que pueden abusar de las mujeres cuando están tomadas o solas o porque usan minifaldas”. Las cosas se pusieron tan color de hormiga mijos, que Andrea Legarreta y Arath de la Torre tuvieron que salir a aclarar la situación: “Sí sentí la necesidad de ofrecer disculpas de corazón para Nath Campos, para su familia, para sus fans, que se han sentido ofendidos por unos comentarios que hicimos en el programa ‘Hoy’ , porque dicen que parece que estoy poniendo en duda su declaración, que no ayuda y que tienen la razón, no era mi intención y lo que yo tengo que hacer como mujer es apoyar y que se aclare esta situación, me duele mucho que hayas tenido que pasar por esos Nath, te lo digo de corazón…”, fue algo de lo que aseguró la conductora de Hoy. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ANDREA LEGARRETA ACLARANDO SUS COMENTARIOS Por su parte, Arath de la Torre también criticado, comentó: “En ningún momento estoy de acuerdo con lo que sucedió, en ningún momento estoy apoyando que se haya cometido un delito, lo único que dije es que ser muy responsables, denunciar con tiempo y acabar con estas prácticas, en ningún momento he dicho que el alcohol es una buena táctica para violar a una mujer, en ningún momento he dicho que es mentira lo que está sucediendo, tengo dos hijas hermosas, tengo una mujer que está filmando este video, les pido de favor que no descontextualicen las cosas que nosotros hacemos”, comentó el ahora conductor de ‘Hoy’. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ARATH DE LA TORRE ACLARANDO SUS COMENTARIOS