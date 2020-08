Thalía festeja su cumpleaños número 49 y sorprendió a todos con un video

En su cuenta de Tik Tok, la mexicana fue captada comiendo sola y mandó un mensaje

¿Será que su esposo Tommy Mottola y sus hijos Sabrina y Matthew no la piensan festejar?

El tiempo de LA CHACHA ha llegado y hoy mijos les tengo un video de Tik Tok que me tiene alarmada, porque mi Thalía está de cumpleaños y parece que me la dejaron solita.

Y me refiero a que Tommy Mottola y sus hijos Sabrina y Matthew pues no aparecieron por ningún lado al menos mientras mi chiquita estaba muy tranquila desayunando en su mansión.

Pues mi comadrita la María la del Barrio llegó a los 49 años en medio de una carrera padrísima, de éxitos musicales y noveleros, de un estado de salud óptimo y de una sencillez que muchas ya querrían.

Para estar enferma de lyme, mi Thalía llegó a su cumpleaños 49 de una manera muy decente a pesar de casi estirar la pata por la garrapata esa que le picó.

Todo por andar de inventada en Central Park corriendo como loca y ándale que me le cambió la vida ese día por la picadura que la tuvo enferma mucho tiempo.

Pues el caso, es que me extrañó mucho que mi chiquita subiera un video en Tik Tok muy solita en su mansión y comiendo sin acompañamiento y hasta dando un contundente mensaje.

“Bellezas, provecho, donde quiera que ustedes se encuentren aliméntense bien, coman bien, delicioso, sabroso, pollito que es proteína, un poco de carbohidratos, poquito arrocito, vegetales o ensaladas para nuestro cuerpito”, dijo la mexicana.

Mijas, pero aquí viene lo que me saltó y fue la soledad de mi Thalía: “Donde quiera que estés, si estás comiendo solito, I Love You, I’m with you, te quiero”, y mandó un beso.

