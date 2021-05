Pues ayer yo estaba ya acostada muy descansada de mis quehaceres de Chacha mijos, cuando de repente abro mi Instagram y casi me revuelco de la cama y caigo al piso al ver los cachetes de mi Chiquis Rivera, y no los de la cara, porque la hija de Jenni Rivera estaba sentada frente a una alberca, puesta de espaldas y con toda la tanga metida a su trasero.

Mijos y mijas amigos de LA CHACHA, bienvenidos a este nuevo chisme de hoy, lavadero lleno de ropa sucia y de cremas anti celulitis cortesía de mi Chiquis Rivera que ayer soltó tremenda bomba con su trasero y los cachetes expuestos en una tanga que me dejó casi ciega y peor, cuando veo que el Chapo de Sinaloa reaccionó contra la hija de Jenni Rivera casi me caigo de la cama .

La mijita hija de Jenni Rivera escribió: “Yo como muchas mujeres, sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mi formular un producto que no sólo me ayude a mi, si no, también a otras mujeres que comparten este “dilema”. Especialmente en estas fechas de calor, que todas queremos andar con poca ropa o en bikini”.

Pues yo todavía sin recuperarme del infarto al miocardio que casi me daba cuando de pronto aparece en la escena de la foto de Chiquis Rivera con su trasero al aire, el Chapo de Sinaloa que salió muy puritano e indignado con un par de mensajes que a mi me dejaron más que helada.

Yo a punto del infarto leyendo y con este señor y ese mensaje, pues que me paro y casi me pongo a redactarle una carta sobre cómo se le ocurría semejante tontería de poner esos mensajes, porque si creían que ahí había terminado todo, pues están equivocados mijos, agárrense, porque esto apenas comenzaba…

“Podría perfectamente usar otra parte del cuerpo, por ejemplo las piernas que las debe tener mejor que las nalgas, no manches, repito, podría usar las piernas, creo que estoy más jodido yo que se me cambian las palabras al escribir jajaja”, en clara burla el tipo este contra la hot tamale que milagrosamente no ha respondido.

Para esta altura, ya todo mundo estábamos esperando que Chiquis Rivera le contestara en su publicación pero no he visto que lo haga mijos, lo que sí es que vino el ataque de una amiga de la hija de Jenni Rivera, la Helen Ochoa y escribió también duro y a la yugular al Chapo de Sinaloa.

Pero el remate de los mensajes del Chapo de Sinaloa vino con su estocada final y yo ya en el suelo leyendo mijos: “Me dan pena y estoy generalizando, no es nada personal. Las canciones no se miran, solo las interpretan y las escuchan conforme tengas la mentalidad de sucia. Cuántas veces me he inspirado en mujeres maravillosas para escribir canciones pero cuando miro este tipo de comportamiento tendré que escribirlas y hablar de cu…? o nalgas? Para que suene más bonito”, finalizó.

“Cuántos de los artistas se han equivocado, pero no se les señala con el dedo por el simple hecho de que son hombres. Yo creo que hemos en este nuevo milenio, roto todas las cadenas de la sociedad machista y lo seguimos haciendo. Yo aplaudo a las mujeres aguerridas que salen adelante con trabajo (mostrando o no mostrando) y los hombres de mentes abiertas que simplemente entienden que ya no hay mujeres sumisas. El respeto se gana con respeto no con la vestimenta”, acabó la mijita, y a estas alturas ya todo mundo opinaba, pero faltaban mi Mayeli Alonso y el ex de Chiquis, Lorenzo Méndez.

Mayeli Alonso tampoco se quedó callada y le preguntaron del tema

Ya ven que si todo el mundo en el medio artístico quiere protagonizar sus 5 minutos de fama pues opinen de temas polémicos y eso hizo mi Mayeli Alonso que desde que se separó de Lupillo Rivera, pues nadie ya habla de ella y ahí sigue con sus productos de belleza que disque sirven, pero ahora le preguntaron algo referente a la foto de Chiquis.

‘¿Cuándo una foto tuya con poca ropa para promocionar algún producto tuyo?’, le preguntaron a Mayeli Alonso en clara alusión a la hija de Jenni Rivera y pues ella puso: “Yo respeto mucho mucho la manera en la que cada quien lleva sus promos, etc. pero yo personalmente nunca me atrevería, no es mi estilo y no es por asustada mucho menos, yo soy cero asustada o así. Más bien por respeto a mis seguidoras y a sus esposos, no me gustaría que tuvieran esa imagen mía de este tipo e incomodar, no sé, se me haría muy incómodo”, cerró Mayeli, pero agárrense que faltaba Lorenzo Méndez.

¿Lorenzo Méndez defendió a Chiquis o la hundió?

Claro mijos que en una discusión referente a Chiquis Rivera, pues no se podía dejar mencionar a Lorenzo Méndez porque el cantante se la pasa al pendiente de su ex, ya me tiene harta que diga que no le pregunten sobre ella pero cuando la hija de Jenni Rivera hace algo polémico, pues no duda en mandar mensajes en sus redes sociales.

Ahora en su cuenta de Twitter escribió después de la polémica de la hot tamale: “Cada quien promueve su changarro. ¿Dónde están mis reales?”, como mensaje cifrado pero con clara alusión a lo que su ex mujer estaba haciendo… ¿Qué le importa mijos, díganme? Luego se ponen a cuestionarlo y sale muy digno a no querer ya hablar del tema… incongruente!

¿La gente se escandalizó por lo que puso el Chapo de Sinaloa?

¿Apoyo o en contra al Chapo de Sinaloa? La gente comentó en el Instagram de ‘Chica picosa’: “Lo tacharan de Narcisismo pero tiene razón.. Hay límites y aquí está uno de ellos y no le está faltando al respeto está opinando según lo qué cada quién expresa su opinión”, “Totalmente de acuerdo con él quieren respeto pero ni ellas misma se lo tienen”, “Estoy de acuerdo !!!! Que necesidad, cuanta urgencia!!!!”, “No le encuentro fallas a su lógica”, “Pudiendo usar en las piernas es real pero bueno ella quería”.

Así algunos comentarios y la mayoría de mujeres… En fin, mijitos ustedes tienen la última opinión al respecto, lo importante es sentirse agusto con uno mismo y tener confianza en nuestro cuerpo y seguridad. En mi opinión si Chiquis Rivera hace eso o no, es problema de ella y el Chapo de Sinaloa se vio machista y misógino con esos comentarios que nadie le pidió… Gracias por leer, comenten y opinen y compartan! Chao chao, bendiciones, los quiere su comadrita la Chacha! Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos