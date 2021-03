JLo luce regia y potente a sus 51 años, pero las fotos de su pasado ‘levantan sospechas’

La Diva del Bronx asegura que es ‘natural’ y no se ha hecho ninguna cirugía

La cantante luce muy cambiada de sus inicios hasta la fecha Mijos y mijas amigos de LA CHACHA, bienvenidos a este chismerío de hoy en el que nos descosemos la boca para lavar los trapitos sucios de los artistas y hoy le toca a nuestra mijita JLo, Diva de Divas, y unas fotos de su cuerpo en su pasado, a inicios de su carrera me tienen con la quijada atorada. Ya sabemos que en redes sociales lo que vemos es pura ilusión y los artistas más con poses, ropa, figura todo maquillado para hacerlos ver mejor, pero ándale que pocas veces los ‘cachamos’ en la mentira como a mi Chiquis Rivera y ahora le toca a mi preciosa JLo, la latina más pudiente de todas. JLo ¿se avergüenza de sus fotos en su pasado? Ya sabemos que mi muchachita inició pequeña en el papel de Selena y que supuestamente me la contrataron por sus enormes caderas y sus pompas de concurso, porque la fallecida Reina del Tex-Mex tenía sus atributos muy bien puestos, pero ándale que estuve viendo unas fotos del pasado de JLo y pues ni de chiste se ve igual que ahora. A la Chacha no le gusta que la engañen mijos y mi JLo me tiene casi casi con la lupa muy puesta pero levantando sospechas con las fotografías que encontré de su pasado porque ni su cara, ni su cuerpo lucen mejor que como está ahorita y ella se jacta de decir que es ‘natural’ ¿le creemos? Sigan leyendo para darles las pruebas…

JLo inició muy pequeña en el papel de Selena pero su cuerpo luce muy distinto al de hoy en día En las primeras dos fotos que les comparto arriba está más que claro que es la JLo en los años 90 iniciando su carrera con su cabellera china sin tanto producto en el cabello y maquillada nada bien como hoy en día, con su piel brillosa, nada de glamour en un vestuario muy equis y con su cuerpecito delgado pero nada musculoso. Ahí podemos notar que la Diva del Bronx estaba casi entrando a sus 30 años y resulta que yo creo que apenas comenzaba a hacer ejercicio porque se le ve su cuerpecito delgadito y nada que ver con la musculatura de sus 50 años mijos, pero aquí nos vamos a poner a debatir si es natural o se ha ido operando…

El rostro de JLo ¿es operado o natural? Hace unas semanas, mi chiquita JLo ha de haber visto sus fotos del pasado y luego de decir y meter las manos al fuego de que es natural y ni botox ni operaciones estéticas tiene, pues que se nos graba en la mañana, sin maquillaje y a cara lavada, según ella, y el resultado es la foto de arriba… ahí le podemos ver las bolsas y ojeras en los ojos… La naricita es lo primero que tenemos que analizar de mi JLo antes de pasar a su cuerpo, porque cuando todas las mijitas se la arreglan, pareciera que mi Jennifer dijo ‘a mí que me la maquillen, no me la toquen mi nariz chata’, porque según yo la tiene idéntica a sus fotos del pasado…

Fotos del pasado de la Diva ¿la dejan en mal? En otra imagen donde luce hasta más grande de lo que era para su edad, mi JLo se ve muy cargada de maquillaje en sus cejas, pómulos, labios y acompañó su pose con un sweater blanco transparente y su pelazo rizado con un color oscuro que no le hemos vuelto a ver en mucho tiempo. Y que bueno mijas, porque el cabello oscuro lo único que te hace es lucir mayor, probablemente con mayor temperamento y carácter pero mayor de edad y en esa foto mi JLo ha de haber tenido casi 30 años y pues ese look no le favorecía, pero pongan atención a su cara y facciones del rostro, porque se van a impactar con la siguiente imagen…

¿Se operó algo de su rostro? Iluminación, color de cabello distinto y más largo, una blusa más sexy destapada, su color de piel más aclarada, maquillaje ligero y labios de un tono rojo distinto y todo en tonos más trigueños, ¿qué tal esta foto más reciente de JLo? Yo no sé qué piensan ustedes mijos, pero yo la veo más joven y mucho mejor que antes… No sé si la naricita de mi JLo sea la misma, aunque yo noto que sí, y que por la pose y el maquillaje hoy por hoy se le ve más estilizada y grande, pero en su rostro yo puedo detectar que mi chiquita no se ha tocado el rostro y le puedo creer también que el botox no es lo suyo, aunque eso se nota más cuando hablas…

Fotos del pasado de JLo ¿la dejan en evidencia? La Diva del Bronx me dejó con la cara trabada cuando vi una fotografía de su anuario de la escuela que consiguieron en una página de fans en Instagram llamada ‘Ardourjlo’, en donde la mijita es una pequeñita estudiante pero con sus cejas menos pobladas, con un cabellazo muy abultado y facciones distintas. Obviamente cuando era niña estaba muy cachetoncita como nosotros y sus dientes no estaban tan bien arreglados como hoy, pero véanle su pielecita muy suave y su inocencia, nada que ver con cómo luce ahorita… Ahora sí que fíjense en su nariz y ustedes me dicen si se la operó o no, porque vamos con su cuerpo…

El antes y después de la cantante es impresionante en cuanto a su cuerpo Aquí sí yo me quiero suicidar y me quito el sombrero ante semejantes curvas latinas, producto del ejercicio y la alimentación mijas, porque vean nomás el monumento de mujer que es nuestra latina más poderosa; en esta página de Instagram hicieron un comparativo de su cuerpo en 2016 y 2021… JLo usó su cuerpo para unas fotos recientes y en sexy traje de baño que destapaban su trasero, sus piernas, sus brazos y parte de su candente busto… Como podemos ver ya está muy trabajada, muy musculosa, muy caderona y nada que ver a sus inicios en los años 90…

El cambio en el cuerpo de JLo con los años ha sido impresionante Si la anterior foto les impactó con sólo 5 años de diferencia, entonces tenemos que ver el cuerpo de JLo con 17 años de cambios, porque en el año 2000 llegó a la cúspide de su carrera con películas y discos en el número uno de popularidad y ella aprovechó para hacer ejercicio y comenzar a presumir el cuerpazo… En el año 2000 con un vestido transparente en rosa hasta el acta de nacimiento se le vio a Jennifer en un evento al que fue sin brasier y ya con su cuerpo más formado como el que le conocemos hoy, pero sus caderas no tan anchas como hoy y las bubis un poco más grandes, a comparación del 2017 cuando en rojo y no tan descarada se veía como toda una reina..

JLo y sus fotos del pasado ¿evidencian que se operó o todo es por el ejercicio? En esta foto podemos ver cómo JLo ya comenzaba a estilizarse pero mijos no fue de la noche a la mañana, porque sí le creo que se puso a hacer ejercicio y a comer mejor, pero este cuerpo que tiene hoy no lo hizo sola con pura naturalidad, porque es notable que su torso está muy cambiado… Los pechos ahorita los tiene frondosos pero no escandalosos, lo que sí es que su trasero, sus caderas y su abdomen lucen más regios a sus 51 años, que a sus 30 como en la foto de arriba que yo no doy crédito a que se vea tan sin chiste, además que no tenía tan buen gusto para vestirse…