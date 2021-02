Lorenzo Méndez fue a una tienda para comprar un mezcal, pero se puede ver con las etiquetas muy curiosas: “Mezcal pierde nalgas, mezcal hasta que las nalgas me desobedezcan ajajaja ayyy papá”, se escucha diciendo al ex de la hija de Jenni Rivera. Pero ¿creían que Chiquis Rivera se quedaría sin ‘reaccionar’? Sigan leyendo la chisma mijos…

Lorenzo Méndez no ha dicho nada malo de la hija de Jenni Rivera, al contrario sigue diciendo que es el amor de su vida y no pierde la oportunidad de mandar indirectas amorosas, hasta hace una semana cuando dijo que estaba soltero y podía hacer lo que le venga en gana…

Desde que se separaron, Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera no dejan de ser noticia por cada indirecta que se mandan y yo ya estoy harta, pero no tan harta como para no mostrarles lo que les sucede mijos, ni que fuera tan tonta para dejar pasar estos chismes.

¡Estoy harta mijos! Harrrrrrta de Lorenzo Méndez y de Chiquis Rivera, de los dos… me tienen cansada y agobiada y enfadada con sus cosas… Pero como buena chismosa y venenosa que soy les tengo que contar… Aquí su comadrita la Chacha para llevarles la chisma y lo último de estos dos… mientras Lorenzo Méndez compra mezcal, la hija de Jenni Rivera come como un pozo sin fondo…

Yo le respondo su pregunta a mi mijita Chiquis Rivera: Se llama querer llamar la atención a como dé lugar… Se llama querer decirle al mundo que supuestamente no le duele ver a su ex Lorenzo Méndez tan bien sin ella pero que es todo lo contrario…

“¿Cómo se llama cuando estás soltero, pero no quieres a nadie en tu vida, pero sientes atracción por alguien, pero estás feliz siendo soltero, pero también quieres sentirte amado y amar a alguien? Es que me preguntaron mi situación sentimental”, fue lo que escribió en una historia de Instagram…

Pero parece que a la hot tamale no le va tan bien con la soltería de Lorenzo Méndez, porque se nos está desesperando mostrándose muy desesperada come y come y cantando canciones de despecho y borracha y ahora, se le ocurrió poner un mensaje clara indirecta para su ex:

“Estúpido.. estúpido… está estúpido este cheesecake te lo juro… no mam… ok poquito y ya”, es lo que dijo la hija de Jenni Rivera mientras come desesperada ese postre grabándose como acostumbra y por ahí la cuenta de Instagram de ‘Chamonic’ compartió el video y pues yo toda atónita mijas porque ya no sé a dónde va a ir a parar esta mujer…

Yo que la quiero defender y Chiquis Rivera come y come y criticada por su cuerpo y no aprende nada… Ya no tengo ni idea de qué decirles mijos… Ella nomás no se ayuda y sigue haciendo las cosas para que la gente ahí andemos de criticones…

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CHIQUIS RIVERA, HIJA DE JENNI RIVERA COMIENDO DESESPERADA

A mí se me hace que se está arrepintiendo de cómo dejó ir a Lorenzo Méndez y por más que disimule que está bien, pues creo que sí le puede mucho ya ver que el otro anda de coqueto y disfrutando la soltería, y pues ella refugiada en la comida.

Ustedes dirán y tienen la última palabra mijos, pero sigamos esperando más escandalitos de estos dos, que a mí nadie me quita de la cabeza que van a terminar volviendo… Ya lo verán… De su comadrita la CHACHA se acuerdan cuando eso suceda…

Bendiciones, cuídense, protéjanse, los adoro y compartan sus opiniones… Chao chao, los quiere LA CHACHA!

