Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México es duramente criticado por su ‘estrategia’ contra el coronavirus

Thalía, Eiza González y Residente se le fueron a la yugular al mandatario mexicano

La que levantó más polémica por lo que dijo fue la esposa de Tommy Mottola

Mijas y mijos amantes de LA CHACHA, gracias por seguir en pie en medio de la locura que es estar de cuarentena por coronavirus y a todos esos contagiados, espero que estén muy bien y tranquilos, todo deberá de salir bien y como habitantes estamos a expensas del gobierno y sus medidas y apoyos y cuanta cosa nos quieran dar, pero también nosotros podemos dar el golpe a la enfermedad haciendo lo que nos toca, sin embargo, hay muchos artistas que están furiosos con las medidas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presidente de México y es que parece una burla lo que este viejillo dice y hace por lo que Thalía, Eiza González y Residente de Calle 13 estallaron.

Y es que mientras en Estados Unidos tenemos medidas implementadas por el presidente piel de naranja que tenemos, en México están en la incertidumbre por no saber quién está contagiado y quién no, temiendo que el país de mis comadres aztecas se convierta en otro Italia o en otro España donde los contagios y las muertes ya pasaron a China, que fue donde inició todo y es que el viejito necio de AMLO parece que juega con el tema sin dimensionar las cosas mijas…

Si yo tuviera ese presidente, ya me hubiera mudado a otro continente, porque tampoco estamos muy bien que digamos con este muchachito magnate anaranjado de Trump acá, pero es que la insensibilidad del AMLO con sus simpatizantes y la inconsciencia de la gente es un combo que le va a perjudicar a la nación mexicana cuando comience la pandemia fuerte en ese país y eso justamente es lo que tratan de decir Thalía, Eiza González y Residente, quienes le metieron una trapeada más contundente que la que yo hago como CHACHA en mi casa mijas…

Y cómo no van a estar indignados artistas mexicanos (y hasta extranjeros) y gente en general por la manera en la que AMLO y su gobierno están manejando la contingencia por coronavirus, si se burla de la manera más absurda, grosera, pesada, cínica y ridícula diciendo que se abrace la gente, que salgan a la calle, que se lleven sus crucifijos y estampas encomendados a Los santos y cuanta estupidez se le ocurre mijas, ya estoy casi como mi comadrita Thalía temblando del coraje…

AMLO es presidente de un país tan bello como México, pero luego de 12 años buscando el poder, parece que sus deseos de llegar a la presidencia lo cegaron ahora que ya es presidente y no tiene ni pies ni cabeza en lo que dice, con lo que hace y menos con lo que prometió en campaña, si no me creen, vean nomás la burla a la gente con lo que dijo en una de sus taaaaantas y aburridas y laaaaargas conferencias de prensa mañaneras, la manera en cómo responde a los periodistas es una burla cínica y más en un tema tan delicado como el coronavirus:

Por eso no es de extrañarse que Thalía se le haya ido a la yugular y lo haya hasta obligado a borrar un video que dio mucho de qué hablar en medio de la ola de contagios por coronavirus, vean en la siguiente página la arrastrada que le metió mijas…