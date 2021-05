Ángela Aguilar causó sorpresa al ¿presumir? su habitación

La hija de Pepe Aguilar causó polémica con comentarios de ‘pobreza’ en sus seguidores

La cantante posee una habitación que cualquier persona querría tener Mijos y mijas amigos de su comadrita LA CHACHA, sean bienvenidos a este espacio de chisme y de lavadero, avienten lo que estén haciendo y pongan atención que la chisma de hoy se los traigo con mi Ángela Aguilar y lo que causó por su habitación a la que dio un ‘tour’ para que la conocieran sus seguidores quienes acabaron comentando cosas de ‘pobreza’ por la hija de Pepe Aguilar. Ya los adolescentes de hoy en día no saben a quién tomar de ‘modelo’ para sus vidas y con tanta red social no resulta extraño mijos que quieran operarse como las Kardashian, quieran encuerarse como los de only fans y sobretodo tomen ejemplos que no necesariamente sean buenos y ahora mi chiquita Ángela Aguilar ‘restregándoles en la casa’ su habitación, pues me los dejó atónitos. Ángela Aguilar da un tour por su habitación El chiste es que no sé si es la habitación del rancho que tiene la familia Aguilar o si viven en otra parte de la Ciudad de México cuando andan por allá haciendo sus eventos mijos, pero fíjense que me dio mucho gusto ver que esta chamaquita con todo y que es peque, le gusta el arte. Yo sé que les he dicho que se me hace malcriada y caprichosa, pero no puedo negar que tiene muy buen gusto para decorar su espacio íntimo, porque eso es una habitación para nosotros mijos, los espacios donde hacemos de todo y compartimos momentos más privados con uno mismo.

La habitación de la hija de Pepe Aguilar es muy amplia “Es una locura, es un paisaje, es un lugar padrísimo para descansar, escribir, leer, trabajar, te inspira y les cuento que este cuarto lo hice completamente yo y me tardó mucho tiempo, así que vamos a empezar con mi pared de cuadros…”, comenzó diciendo la mijita parándose frente a una pared que reveló muchos secretos. Y es que pintada de verde con cuadros de todo tipo, de arte, de artistas, de frases, de discos y cuantas cosas imaginen mijos, además de pulseras y collares colgando la hija de Pepe Aguilar dijo que todo tiene un significado diferente, pero lo que más me gustó y destaca es la foto en grande de su abuela Flor Silvestre.

La habitación de Ángela Aguilar es ‘maximalista’ Yo no sé si la mijita andaba adormilada o algo por el estilo pero esta jovencita está bien que está chiquita pero que alguien me la corrija al hablar que salió con palabras como ‘maximalista’, ‘documentarios’ y otras mal pronunciadas que quiso impactar a todos pero terminó metiendo la pata de manera exagerada. Pues total mijos que frente a esa pared, la chamaquita tiene una especie de isla con un mueble de madera frente a su clóset y un espejo rojo con plantas que parecen naturales pero no creo que sean y cuadros encima del armario donde se pone a pensar y a idear sus atuendos que utilizará.

Una de sus paredes tiene frases de un famoso cantante y no es su papá Pepe Aguilar La habitación de mi mijita Ángela Aguilar es espaciosa y perfectamente bien planeada por la chamaquita mijos, pero resulta raro que se haya inspirado en frases de canciones de un legendario artista que no es su papá Pepe Aguilar, para ponerlas en la pared donde está su cama. “Mi pared tiene un par de errores pero luego los arreglo, básicamente es una pared de frases de canciones de Joaquín Sabina, me encanta cómo escribe, me encanta todo y soy muy admiradora y hasta me consideraría un fan muy cañón.Me trae muchísima inspiración porque estoy escribiendo, tocando el piano y veo a mi pared y hay una palabra que me llama la atención como ‘amor’ o ‘juego’ y en eso me voy inspirando”, precisó.

Su lugar favorito es donde lee y compone Resulta que entre lámparas ‘vintage’ como ella las llama, mucho color, su amplia cama, sus plantas, cuadros de arte y toda la cosa, la hija de Pepe Aguilar salió con que su parte favorita de su habitación es un pequeño rincón donde se sienta a leer y tiene un piano para componer. Es que como buena muchachita dedicada a la cantada, es necesario que tenga pues espacios para escribir e inspirarse mijos y pues esta chamaquita se creó un bonito rincón en donde se sienta a tocar su piano, a pensar en sus proyectos y a escribir lo que le salga del alma y así lo explicó.

Su parte favorita de la habitación impactó a muchos aunque después salieron comentarios de ‘pobreza’ “Mi parte favorita de todo, básicamente en la tele pongo algo de música, me siento aquí, agarro un libro de acá, estos ya los leí todos y mi libro favorito del momento es ‘La maestría del ser’, también de Frida Kahlo”, dijo la mijita mientras podemos ver sus sillones en amarillo al lado de un bonito piano en blanco. La muchachita dijo que en su fiesta de 16 años se mandó a hacer un cuadro con unas letras en neón con una frase dedicada a las mujeres que más la inspiraron y ahora lo tiene en su habitación también, pero yo creo mijos, que lo que nos impactará fue, cómo los muchachitos que le escribieron, varios se nos ‘frustraron’ por vivir en condiciones de ‘pobreza’ y comparaban su habitación con la de Ángela Aguilar.

Los comentarios por la habitación de Ángela Aguilar no se hicieron esperar La hija de Pepe Aguilar mijos quiso compartir inocentemente su habitación pero yo creo que nunca se le ocurrió que heriría susceptibilidades para sus seguidores que no tienen buena condición económica y debido a su ‘pobreza’ pues le mandaron muchos comentarios en el video acorde a eso: “Su cuarto es toda mi casa del Infonavit jaja”, “Mi casa no es Infonavit pero igual es la mitad de mi casa”, “Cómo siempre la gente creyendo que humildad es vivir en una casa hecha de adobe o sea si entienden lo que en realidad es humildad? No siempre es lo material Humildad no es sinónimo de pobreza”, “Yo viendo ese cuarto: Ay! Me duele la pobreza”, el escribieron algunos mijitos. Archivado como: Ángela Aguilar pobreza

Hasta el baño mostró Ángela Aguilar a sus seguidores Pero los sentimientos de ‘pobreza’ que la habitación de la hija de Pepe Aguilar causó a sus seguidores pues no desaparecían mijos y varios mijitos que anhelan una vida como la de ella comentaban: “Me dio risa lo del clavo porque en nuestras casas de pobres, siempre lo hacemos”, “El cuarto de Ángela está más grande que mi casa del Infonavit”, “Lo más bonito su humildad, para todo el dinero que tiene heredará yo creo que tienen más lujos algunas youtubers”. “Ángela tiene todas las posibilidades de tener un cuarto súper lujoso”, “Angela tiene el dinero para tener un cuarto super lujoso y brillante”, “Yo viendo que su cuarto es del tamaño de mi casa”, “En mi cuarto apenas cabe mi cama y 2 burós, si le pongo algo más ya no quepo ni yo”, pusieron algunos mijitos en el video. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ÁNGELA AGUILAR Y SU HABITACIÓN

¿Presumida o humilde? La gente ‘se maravilló’ con la habitación de la hija de Pepe Aguilar La muchachita yo no creo que haya presumido ni su intención fue esa mijos, menos creo que esperaba recibir tantos comentarios sobre muchachitos que la siguen y que no tienen la misma posibilidad económica, sólo que ella está joven y a lo mejor ese tipo de pensamientos no le vienen a la cabeza. Ella quiso acercarse a sus seguidores y sentir que está más atenta con ellos mostrando lo que es su habitación sin ofender a nadie mijos, ya que la gente se vaya por otro lado es problema de ellos, yo esta vez la voy a defender porque no deja de ser una jovencita que apenas está creciendo y aprendiendo. Archivado como: Ángela Aguilar pobreza