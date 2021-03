La Chacha llegó a ustedes mijos y de qué manera, estoy muy contenta de compartirles la chisma de hoy y agárrense porque si no soportaban a Chiquis Rivera, pues enterándose de la fortuna que tiene, ahora mucho menos lo harán, y les tengo los datos de en lo que gasta su dinero la mijita hija de Jenni Rivera.

La mujercita esta de la ‘Omi’, asistente de la hot tamale no podía creer que el perro ‘Pancho’ tenga una vida más rica que la de ella y hasta en el video le reclamó: “Pancho estás muy consentido ¿quién eres?”, grita al animal que ni fu ni fa la pela y él feliz en su jardín con su enorme casa en construcción.

La casa de Pancho se encuentra en construcción

En las imágenes se puede ver cómo la asistente de Chiquis Rivera entra al jardín aparentemente de la casa de la cantante para grabar la enorme casa que casi ocupa todo el espacio en la que va a vivir su perro Pancho, que ahorita es de madera y está siendo pintada por dentro.

Si las imágenes no me traicionan mijos casi me doy cuenta que parecería una casa de muñecas como la que la otra mijita de Adamari le mandó construir a su pequeña Alaïa, pero ps acá la hija de Jenni Rivera la quiso tener para su perro Pancho y pues ya tiene mesitas adentro, aunque ¿qué hará el animal? ¿Tomar el té?