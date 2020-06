Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar presume su ropa en Instagram pero no siempre es atinada

Los atuendos que escoge la cantante mexicana no son ciertamente adecuados para su juventud

Aunque tenga ‘un alma vieja’, Ángela Aguilar escoge ropa que la hace ver como si fuera una señora

Aló mijos y mijas amigos de LA CHACHA, bienvenidos a este espacio de recreación en donde soltamos todo de nuestro ronco pecho y hoy no es la excepción porque hablaremos de esa mijita consentida y berrinchuda, que muy talentosa muy talentosa, pero yo nomás no le compro ciertas poses que a su corta edad ya tiene… en efecto mijas, hablo de Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar que ya se siente ‘La Gran Señora’ y no sólo en actitud sino en la ropa que viste… mi Jenni Rivera no estaría nada contenta y aquí como siempre les tengo las pruebas…

Me di a la tarea de andar de metiche como acostumbro mijas para sacarles unas fotitos en donde la mijita Ángela Aguilar parece que le copió el look a su mamá porque qué bárbara, se ve como de 40 años y como si ya tuviera 3 hijos, nada que ver con su hermana mayor Aneliz que ella sí sabe vestirse acorde a sus 22 sos, pero estamos hablando acá de que la chiquilla berrinchuda esta tiene casi 17 años y no sólo en actitud se siente ‘La Gran Señora’ y esa únicamente es mi Jenni Rivera que ella para que vean estaba alrevesada, porque mientras la Ángela Aguilar se viste de 40 años, la Jenni a veces quería hacerse pasar como una jovencita.

Yo sé que duele crecer mijas, yo sé que a veces de niñas queremos ser mujeres, pero hay que disfrutar las etapas de la vida porque créanme que la adultez es insoportable, así que le recomiendo a mi mijita Ángela Aguilar que se ubique y viva acorde a su bella adolescencia y no se nos quiera alocar con una imagen que no le favorece y vamos a la primera prueba.

En pleno día del padre, Ángela Aguilar subió una foto junto a su papá Pepe Aguilar en donde lo felicita con un mensaje positivo y amoroso, pero lo que me altera mijas es que pareciera que en vez de padre e hija, son esposo y esposa, porque la mijita trae un look de señora, y sí, aunque lo jeans son más de gente joven, ese corset que utilizó con esa pañoleta amarrada al cuello y encima ese corte extra de hongo más ese sombrero, ya grita ‘tengo 40 años y soy una señora’. No mijas, vean esto mientras abajo les presento otra prueba.

A sus 17 años que ya casi los cumple, mi Ángela Aguilar obviamente como toda joven, usa su Instagram para lucirse llenándolo de fotos en donde posa a la menor provocación y ándale que descubro esta otra imagen donde se me figuró una señora, con ese vestido en animal print, con esas arracadas antiguas, que si no pone el cinturón negro que acentuó su cinturita, pues bien hubiéramos pensado que era la esposa de Pepe Aguilar y no su hija…

Pero si creyeron que esto era todo mijas, signa leyendo porque no van a dar crédito a las otras pruebas…