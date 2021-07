Chiquis Rivera tiene nueva pareja

Lorenzo Méndez también tendría nueva pareja

El exmatrimonio hace sus vidas por su lado y ¿quién tiene mejor gusto?

Mijos y mijas, es día de chismear con su comadrita LA CHACHA y hoy les saludo echada desde el sillón en mi día de descanso de los quehaceres para llevarles una chisma que desatará el debate de quién tiene mejor gusto para escoger pareja, si mi Chiquis Rivera que anda con un fotógrafo y taquero o mi Lorenzo Méndez que supuestamente anda de novio con una chica que trabaja en un aeropuerto.

Lo cierto mijos es que ya esto acabó, el vínculo que los mijitos tenían terminó por hundirse y ya no hay oportunidad de que reconcilien y el divorcio sigue atorado disque por ‘arreglos’ que se están haciendo, pero por ahí dicen que Lorenzo Méndez no quiere firmarlo, no por amor a Chiquis, sino por ‘miedo’, porque esta hot tamale quiere sacar un libro contando las barbaridades de su matrimonio y pues aquél quiere que no suceda.

Chiquis Rivera rehace su vida

Total que entre que son peras y son manzanas, los dos ya andan dándole vuelo a la hilacha conociendo gente a diestra y siniestra, más tardaron en casarse que en separarse y que hasta en encontrar nuevas parejas… ¿será cierto que Chiquis Rivera se cansó de la violencia doméstica que supuestamente vivía?

Ya una ya no sabe mijos, porque con semejantes mijitos, la verdad es que todo se podía esperar y obviamente las cosas entre ellos dos no iban a terminar bien, con tantas copas encima y uno con adicciones y cuanta cosa se rumora hubo, pero el caso es que aquí les tengo a las nuevas parejas de los dos y ustedes deciden quién tiene mejor gusto y a quien le irá mejor en el amors….