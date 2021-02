Chiquis Rivera se puso borracha y lo promocionó en unas historias de Instagram

El vodka hizo estragos en la hija de Jenni Rivera

Por si fuera poco, la cantante después de los ‘Premios Lo Nuestro’ se fue por unos tacos

LA CHACHA está aquí mijos y mijas con una espada desenvainada y juzgar a mi chiquita Chiquis Rivera por una contradicción más, ahora que tiene que ver con su cuerpo y su actitud ante la vida por lo que últimamente ha dicho y pues ahora tuvo que pagar ‘caro’ una especie de ‘multa’ por andarse emborrachando y andar de tragona la hija de Jenni Rivera.

La semana pasada fueron los Premios Lo Nuestro y ya sabemos mijos que la hot tamale se fue literalmente vestida de tamale, porque ya ven que se le da, luciendo un vestido entallado, muy apretado que sacaba sus jamoncitos de la mijita escotado y con la pierna de fuera y una especie de trenza.

Ella en soñada, toda de azul, con actitud de mujer empoderada sin saber que luego pagaría caro las consecuencias de sus actos, porque entre tanta fiesta la mijita comenzó el pre copeo, o sea, comenzó a echarse sus tragos antes de la ceremonia con vodka, siendo que ella es tequilera como toda hija de Jenni Rivera.

Pues resulta que la mijita ya ven que andaba muy en su papel de no beber, de vida sana, de cerrar el pico para no comer de más y que no me la volvieran a criticar por su cuerpo y pues ándale que poco le duró (como siempre) esa decisión.

Ya ven que a ella le encanta andar presumiendo y promocionando todo lo que hace y pues se grabó casi en todo el trayecto a los Premios Lo Nuestro, antes y después y justamente el after mijos fue lo que me la expuso como toda una ‘farsante’.

“No había vodka… que diga, no había tequila, sólo vodka… ay no jajaja….”, se escucha diciendo Chiquis Rivera en una historia de Instagram completamente borracha y muy risueña…

Luego al día siguiente ya más compuesta, dijo: “Tengo un update, ya no ando ped…, ya me siento mejor, me duele un poquito la cabeza porque yo no tomo vodka, no me gusta, no debo, soy tequilera ya lo saben, me duele un poquito la cabeza y ya estamos aquí, feliz porque estamos en el aeropuerto de los Ángeles”, comentó la hot tamale.

Pero en eso no acabó la cosa mijos, porque contrario a que estaba entrenando duro para su cuerpo y que el ejercicio le redituara y que no me la criticaran de nuevo por sus jamones, pues no van a creer lo que la hija de Jenni Rivera hizo aparte de emborracharse… sigan leyendo…

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CHIQUIS RIVERA, HIJA DE JENNI RIVERA CONTANDO SOBRE SU MULTA