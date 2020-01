Página

Tiempo de LA CHACHA o lo que es lo mismo mijos y mijas, llegó el CHACHA time! Gracias por ser unos queriditos y queriditas y seguir mi columna diaria desde esta semana en Mundo Hispánico. Recuerden que si se perdieron alguna, pueden buscarla en nuestro Facebook “Mundo Hispánico” y compartan la información valiosa de los trapitos sucios que lavamos a diario… Es viernes y es día de gozadera, de rumbear como la rumbera que soy, empoderarnos, sacar nuestros mejores trapos y tallarlos para en la noche irnos a bailars, pero antes hay que dejar la casa limpia y hablar de los famosos que tanta vida nos dan y ahora les traigo en exclusiva la manera en la que Eugenio Derbez, junto con sus hijos ha sido expuesto y dejado en ‘ridículo’ vil por sus ex esposas (las llamaremos así, aunque con muchas ni se casó), entre ellas mi reinísma de Corona de Lágrimas (un estandarte de novela para las sufridas como yo), mi Queen Victoria Ruffo.

Y es que pocos saben que mi Eugenio Derbez con todo y esa cara de Shrek que se carga (porque el cuerpo ya lo tiene muy ejercitado), ha sido un galán y una no se imaginaría que le dio vuelo a la hilacha con sus atributos en su juventud, pues tiene un hijo con cada una de sus de tres ex esposas, y la cuarta es la reciente y mi mana aprehensiva (me di cuenta gracias al reality show) Alessandra Rosaldo, así que mi Eugenio Derbez es la prueba fehaciente de que verbo mata carita y de que no necesitamos un William Levy con cuerpazo y sensualidad para ‘dorarnos la píldora’, si no sabe hacernos reír (cualidad que a mi Derbez le sobra).

Pero de los cuatro hijos que tiene Eugenio Derbez con sus ex esposas, sin duda los más agraciados son mi hijita chiquita preciosa Aislinn Derbez y por supuesto mi sexy chamaco cantante / actor / influencer y cuanta cosa Vadhir Derbez y es precisamente con él con el que comenzaremos, porque la ex esposa de Eugenio Derbez con la que procreó a este muchacho hermoso, reapareció en una fotografía presentada por Mundo Hispánico y ándale que se confirmaron las sospechas de que mi Vadhir tiene más aspectos físicos de su mamá que de su papá; ella se llama Silvana Prince y sostuvo una relación con Eugenio Derbez entre 1990 y 1991 y fue ella la que introdujo al chamaco de casi 30 años al mundo de la actuación y las artes escénicas.

Y muchos piensan que al ver las fotos de Eugenio Derbez junto a Aislinn Derbez, José Eduardo Derbez, Vadhir Derbez y Aitana todos los niños tienen algo de su padre y se parecen muchísimo, pero mijos y mijas no se hagan tontos, porque las ex esposas de Eugenio Derbez son las que han heredado su bellos rasgos a los chamacos y a las pruebas me remito como LA CHACHA profesional y entregada que soy, por eso vean la foto de abajo.

En la foto (que tiene ya sus añitos, porque Vadhir Derbez era apenas un chamaco como de 11 años y ahorita tiene casi 29), aparecen Silvana Prince y Eugenio Derbez abrazando a su hijo y es claro mijas que la belleza y galanura del niño fue heredada de su mamá, veanla nomas! Ojazos, narizasa, sonrisa, porte, hasta la manera de vestir de Silvana desborda clase, mientras mi pobre Derbez parece que estaba audicionando para un personaje de ‘Los miserables’.

Pero si creen que Silvana Prince humilla a mi Eugenio, espérense a que conozcan a la ex esposa con la que tuvo a Aislinn Derbez, su amiga LA CHACHA siempre les tiene pruebas contundentes y precisas. Agarren su tecito como señora de clase alta y tomen un sorbo porque a continuación viene la foto mijas.