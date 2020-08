En una entrevista con la periodista Janett Arceo, la actriz Verónica Castro reapareció para mandar un contundente mensaje

Tras las declaraciones que dio Yolanda Andrade de que Cristian Castro la golpeaba, ahora Verónica habló

Además, la actriz lloró por la muerte de su madre y e vacío que le dejó

Aló mijos amigos de la CHACHA, dejen las escobas, los trapeadores, la ropa sucia, los trastes y todo lo que estén haciendo aviéntenlo, porque llegó la hora de su break y de chismear con su comadrita la Sasha que los tiene muy consentidos con el lavadero de trapitos sucios de hoy, y en esta ocasión viene con una consentida de todos, nuestra bella Verónica Castro que reapareció en una entrevista y por supuesto se me desbocó sobre las declaraciones de su ex (eso dice ella) Yolanda Andrade, luego de que dijera que Cristian Castro me la había moqueteado, aunque en una parte ventiló un secreto inesperado de su hijo.

¿Se acuerdan que desde el año pasado mi Yolanda Andrade anda muy despechadita? Vayan ustedes a saber si porque la Vero ya tiene pareja o porque la mijita aquella no la olvida y le tiene resentimiento, o quien sabe, pero ya ven que la conductora mexicana se nos desbocó diciendo primero que se había casado con la Vero en Europa, después que Paulina Rubio les había tomado una foto en bikini en una casa de junto en una alberca donde las dos lucían sus cuerpos y su amor, y finalmente este año que Cristian Castro en alguna ocasión la había mandado al hospital por una paliza que le dio? Pues finalmente Verónica Castro habló mijas…

Agárrense porque el chisme se puso bueno y la legendaria actriz no se quedó callada y respondió como ella sabe hacerlo, muy a su manera. Pues en una entrevista con la periodista mexicana Janett Arceo, reapareció Verónica Castro para hablar de todo ese escándalo desatado por la Yolanda: “Sí me duele que lo estén molestando, ¿a quién no le va a doler que le toquen a sus hijos? Y más diciendo tantas mentiras y tantas cosas ilógicas, por eso yo digo ‘Que Dios bendiga a mi hijo toda la vida y que también bendiga a todas estas gentes’ que tienen la boca tan sucia…”, comenzó diciendo Verónica mi chiquita ojiverde preciosa.

Pero esta mujer demostró que Cristian Castro tiene mucha madre y de la siguiente forma mandó a callar a Yolanda Andrade mijas… Esto se pone bueno así que pasen a la siguiente página…