JLo pasó un momento ‘incómodo’ al lado de su prometido Álex Rodríguez y su ex pareja

La Diva del Bronx ahora sí no fue el centro de atención de su familia y quedaron pruebas

La ex pareja de Álex Rodríguez, prometido de JLo, llegó a celebrar el cumpleaños de su hija

Aló mijos y mijas amantes de LA CHACHA, les saluda su comadrita y servidora favorita, para llevarles hasta donde la cuarentena me los tenga, los mejores chismes y trapos sucios de sus celebridades favoritas y finalmente ha llegado el día que muchas que odian a mi Jennifer López estaban esperando: ¡Que me la dejaran de lado y la ‘hicieran menos’ y hasta le ‘robaran’ las cámaras y los flashes! Así como lo leen, no darán crédito mijas, así que agarren su café, su taza de leche o de té, con su pan favorito porque vamos a chismear de que la ex pareja del prometido de JLo, o sea mi Álex Rodríguez, llegó como una reina a la casa de la Diva del Bronx.

Pobre de mi JLo, que ha de tener ya su anecdotario de cómo tratar con las ex de sus parejas, porque ya ven que le han dado 5 veces anillos de compromiso y a la mijita le encanta ser la ama y señora, pero ahora se tuvo que tragar su orgullo, su pose, su ‘poder’ y todo, porque resulta que hace unos días, la muchachita, una de las hijas de Álex Rodríguez, con quien obviamente la JLo está pasando la cuarentena en su mansión de Florida, junto con la bola de chiquillos que tienen, pues cumplió años, y ándale que le organizan una convivencia, pero adivinen quién llegó… Pues la ex pareja de Álex Rodríguez.

Los paparazzi ya ven que todo toman mijas, hacen guardias de horas afuera de las casas de las celebridades para traernos fotos y ándale que esta vez se me lucieron y nos trajeron las pruebas fehacientes de cómo mi JLo quedó en segundo lugar no sólo para Álex Rodríguez, sino hasta para la demás familia, incluyendo sus flaquillos chiquillos.

Vamos a ir desmenuzando como pollo cada momento mijas, porque este chisme está re bueno. Las fotos fueron publicadas por ‘People en español‘ y resulta que primero llegó muy empoderada la mijita Cynthia Scurtis que duró 6 años como ama y señora de Álex Rodríguez y juntos tuvieron a su hija Ella que fue la del cumpleaños y ándale que la mijita llegó muy perruchis con todo y que es mansión de la JLo a quien no le quedó de otra más que recibiría y hasta hacerse a un lado.

Lo peor de todo es que la JLo parecía yo mijas, una CHACHA, con ese chongo horroroso que se hizo, con una blusa blanca como de monja y eso sí, no podía dejar de enseñar y ándale que se puso un short dejando sus carnes de piernas al aire.

Pásenle a ver la primera foto donde la Cynthia muy en su papel llega con un vestido a rallas blanco con negro y se ve de fondo JLo con cubre bocas y lentes. Pero la siguiente foto no dará crédito mijas… Pásenle a la siguiente página.