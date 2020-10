Shakira ¿usa truco para presumir tremendo trasero? Una foto levantaría sospechas

La colombiana nos dejó atónitos con una fotografía en traje de baño hace semanas, pero ahora una en traje de surf dio qué pensar

Arriba de una tabla de surf, Shakira pudiera dejar claro que su retaguardia necesita ‘ayudaditas’

LA CHACHA lista para venenear los saluda mijos y estoy feliz de que me acompañen porque tengo un mega chisme con dudas que quiero que me resuelvan urgentemente, porque me siento engañada y estafada por mi chiquita Shakira que sus caderas disque no mentían, pero parece que su cuerpo y su trasero sí.

Hoy no van a dar crédito a la fotografía que hace poco la colombiana compartió en donde me deja muchas sospechas de si utiliza relleno en ese prominente trasero que siempre le ha caracterizado en su cuerpo.

Ya sabemos que mi chiquita talentosa es, bonita también y que al paso del tiempo pues Dios (y seguramente el cirujano) me la ha ido favoreciendo porque pasó de ser una chica dark con cabello lacio negro y rechonchita a una rubia estilizada, con clase y figura de infarto.

Bien dicen que no hay mujeres feas mijas, sino pobres, por lo que Shakira apenas empezó a ganar su dinerito y ándale que empezó a trabajar en su cuerpo e imagen y pues le funcionó porque a sus casi 45 años está convertida en un mujerona mijos que ya quisiéramos ser ella.

El caso es que mi Shakira siempre se las ha dado de que todo es ‘natural’ que ella a producto de ejercicio, de dietas y cuanta cosa, moldea su cuerpo y su trasero, pero ándale que hace semanas nos dejó boquiabiertos con una foto en traje de baño.

En ese momento, la esposa de Piqué, se paró frente al mar, en un bikini diseñado por ella color violeta con su trasero levantado y dejándonos ver su prominente retaguardia, pero ¿era un truco?

Shakira nunca se ha distinguido por hablar de si su cuerpo fue ‘arreglado’ con el cirujano o ayudadas, pero siempre se rumoró que se hizo la lipoescultura antes de lanzar el tema ‘La Tortura’ y pudiera ser cierto, porque su cuerpo luce muy distinto a partir de ese momento.

Total mijos, a lo que voy es ¿y si a Shakira me la ayudan en las fotos a retocarle su trasero para hacerlo ver más grande? ¿O resulta que utiliza relleno y no es natural?

Pues ahora, una foto de Shakira en traje de surf y arriba de una tabla, pues nos deja ver que tal vez la tabla es ella y su trasero mijos, pasen a la siguiente página porque como siempre, les tengo pruebas…