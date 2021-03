Maribel Guardia a sus 61 años presume tremendas piernas

La actriz y cantante costarricense tiene un cuerpo de envidia

Maribel Guardia se descaró frente a su nieto y no le importó enseñar casi todos sus glúteos

La Chacha llegó mijos y mijas y más recargada con el chisme de hoy y pónganse aceite para que todo se les resbale porque resulta que mi mijita Maribel Guardia nos volvió a humillar con su cuerpo y sus piernas a sus 61 años, pero me tiene anonadada por lo que hizo frente a su pequeño nieto.

Ya esta mujercita no tiene límites y definitivamente cualquiera que se ponga junto a ella queda humillada porque su genética, su alimentación y ella jura que no hace ejercicio pero claro que sí, nos restriega en la cara que su cuerpo perfecto es natural y a sus 61 años humilla hasta a la más bebé.

Maribel Guardia tiene un cuerpo perfecto a sus 61 años

Yo estoy ya con té verde, con las pesas aquí al lado para ponerme a darle al ejercicio al acabar esta columna mijos porque ya no puedo con esta mujer y sus fotos que aquí les voy a presentar, pero hay una que me indignó y no puedo dejar de decirles, porque sola que enseñe lo que quiera, pero ¿con el nieto pequeñito?

No es que yo sea puritana y también crea que deba una guardar sus curvas y su sexosidad para que nadie la vea, pero hay que saber con quién sí y con quién no y sobretodo qué ropa utilizar mijos, porque aquí les voy a presentar una foto que no sé si ustedes consideren, está como pasadita…