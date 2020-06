Thalía presume su figura en un entallado vestido que deja ver que la mexicana está más esquelética que nunca

La cantante que este año será ícono de la comunidad gay en México impacta con su silueta

¿Será que no consigue subir de peso gracias a la enfermedad de Lyme que parece?

Alóoo mijas y mijos amigos de LA CHACHA, soy su comadrita la Sasha, lista para soltar el veneno que me carcome y que me urge compartirles, aunque en esta ocasión en vez de veneno, es preocupación de salud mijas, porque fíjense que estaba viendo unas fotos recientes de mi chiquita Thalía, cantante mexicana, protagonista de mis novelas las Marías y ahora ícono gay de Tik Tok que todos los días nos actualiza de lo que está haciendo, pero en esta ocasión unas imágenes me dejaron alarmada mijas, porque su cuerpo se ve más pequeño que su cabeza y bastante esquelética.

La primera fotografía que por cierto mi Thalía ya no sube casi fotos, nos llena su Instagram de puros videos ya sea de música o de Tik Tok, pues resulta que aparece con unos zapatos negros con medias de red, posando en una habitación con sillas color beige desacomodadas y ella muy sexy en un vestidito anaranjado de cuero, pero nos deja ver de verdad que está demasiado esquelética, que ni cuerpo se le ve mijas, mi Thalía con sus pechos ni visibles siquiera.

Yo sé que las fotografías son retocadas mijas, pero en este caso ni eso le ayudó a mi Thalía que muy muñeca se ve porque ella es preciosa, sin duda, pero me altera mucho que no se le vea una estética en su cuerpo… ¿Será que la enfermedad de Lyme me la está acabando? Porque si hay una cosa que produce ese padecimiento desde que le picó la garrapata a mi Thalía, fue que no ha podido recuperar peso y tuvo dolencias muy fuertes en las articulaciones y debilidad en toda su esquelética figura.

La siguiente fotografía de mi Thalía y su cuerpo bastante esquelética, es similar a la anterior pero en esta ocasión, la diva mexicana sube su cara agarrándoselo el cabello con su brazo alzado y me altera que cuando una mujer empieza a verse su cabeza más grande que todo el cuerpo como le pasa a mi mijita, pues quiere decir que no hay algo bien allá.

Mi mijita tiene millones de dólares para checarse y andar bien de salud y una cosa que se le aplaude a Thalía es que no está tan obsesionada como muchas celebridades con sus alimentos, porque varias veces comparte videos donde se ve comiendo postres, pasteles, galletas y muchos con calorías, aunque sin duda también combina todo eso que se come, con duras rutinas de ejercicios y chequeos médicos, como debe de ser…

Pero si ustedes creen que el cuerpo de Thalía en estas fotos se ve bien y no esquelético como les digo, pues vayan a la siguiente página mijas que se van a sorprender …