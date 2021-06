Yo ya no sé ni qué pensar de estos dos, que tantos rumores me han empañado la visión, que si tienen parejas, que si ya no volverán, que si él es mantenido, que si ella ‘anda por las nubes’ de su ego y cuanta cosa mijos, pero lo nuevo y más reciente es que Toni Costa junto con Alaïa andan de viaje y mientras ellos se divierten, mi Adamari López levanta sospechas.

Eso escribió Toni Costa en la foto que subió con Alaïa, pero mientras estaban arreglando a Adamari López, sus palabras fueron mijos: “Hola mi gente linda, me voy mañana de viaje, unas vacacioncitas y tenía un montón de canas en mi cabello pero vine donde Faby, que es mi persona favorita y me está retocando mis destellos de luz”, dijo la chiquita mientras su estilista trabajaba en ella.

En lo que nos enteramos si se reúnen o no estos tres, podemos ver cómo en Hoy Día, mi chiquita sigue desatada y ella feliz de soltera ya sin pudor luciendo piernas, cara, cabellazo, escote y hasta casi brasier de lencería… si no fuera por ese vestido que tiene verde, pensaría que andaba en lencería mijos.

“¿A ti te parece gracioso hacer esas preguntas? Tú mismo te estás riendo de lo que estás preguntando. Tú puedes preguntar lo que quieras pero todo lo que se dice es mentira, no tienes ninguna prueba para demostrar algo así, porque es mentira, ni una prueba…”, dijo muy seguro de que obviamente no engañó a mi chiquita y menos con hombres.

Mijas, serán peras o serán manzanas pero definitivamente Toni Costa es buen papá y no sólo eso, es un caballero, porque hace una semana se topó al mijito ese de Javier Ceriani y este rubio lo confrontó y le hizo muchas preguntas que me saltaron pero las más fuertes sobre su sexualidad y su regreso con Adamari y él como todo un hombre contestó:

Toni Costa tiene planes de regresar con Adamari López

Otra cosa que me dejó helada y esperanzada mijos, fue que mi Toni Costa quiere volver con Adamari López y está tan seguro que así será que hasta al Ceriani me lo dejó con la boca abierta cuando aseveró: “El tiempo De Dios es perfecto, cuando Dios quiera nos casaremos, si tiene que ser así”.

O sea que no sólo quiere regresar sino también planea casarse mijos: “Y la habrá (esperanza) ya lo verás, segurísimo, Yo soy quien está más seguro porque soy yo quien lo está viviendo, no tú, no estoy enojado pero tienes que tener un poquito de cuidado con lo que dices, yo no me enojo, aquí me tienes diciéndote todo…”, dijo el bailarín al Ceriani mentado aquél. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA ENTREVISTA A TONI COSTA