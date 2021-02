“Pues hoy tuve mi cita, y estoy muy contenta, me vieron en total cinco especialistas, y confirmaron que no tengo Queratocono”, fue lo que comenzó diciendo Allisson Lozz.

Allisson Lozz grabó el video contando lo que sucedió con los doctores pero yo la veo muy en su papel de ciega mijos y muy hinchada, pero está una respuesta:

“Lo que me dijeron es que pueden hacerme una cirugía sustituyendo ese lente sintéticamente, entonces la buena noticia es que no, no me voy a quedar ciega a los 30 años ni a ninguna edad al parecer y eso me hace muy feliz…”, aseguró la chiquita.

Y pues reveló que no paró de llorar: “Es lo bueno, lo maravilloso, estoy muy agradecida con mi Dios Jehová porque imagínense, tantos años creí esto y ver que hay solución, wow, es increíble, ya lloré mucho y pues estoy muy contenta”, confesó.

La mijita comentó que no tiene planes para someterse a la cirugía pronto, pues puede esperar y a esto la gente reaccionó:

“Dios está ahí cerca de ella”, “Que bendición, me alegra te envío un abrazo fuerte desde Colombia”, “Los ultimo que se pierde es la esperabza. Dios es grande. Y con la ayuda de el tu seguirá mirando las cosas maravillosas que tiene el mundo”, “Jehova nuestro Dios siempre escucha a sus siervos, todo el que se acerca a él lo sabe. Verdad Allisson Lozz?”, “Ya ella no es artista. Es testigo de Jehová. Y los testigos de Jehová no busca fama , porque ellos saben que el único que merece la gloria y la honra es Jehová el creador del universo. Por eso ella ya no quiso saber nada del mundo. Ya que es cruel y lleno de maldad. Gobernado por Satanás”, “Qué hermosa noticia”.