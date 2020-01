Página

Alóoooo mijas y mijos! Su amiga LA CHACHA está de vuelta con más ropa sucia que lavars para todos mis CHACHA lovers que me están leyendo desde esta semana y me han dejado sus comentarios buenos (que los abrazo con mucho amors y pasions) y negativos (que esos me los paso por el arco del triunfo mijos), pero ya estoy aquí con otra tanta de trapitos que tengo que dejar al sol para todos ustedes y hoy me dedicaré a analizar a mi comadre siempre joven, siempre bella, nunca inbella, madre de hijos preciosos, esposa abnegada, a la sombra de Eduardo (papacito macho) Capetillo, mi comadrita Biby Gaytán, morena con mucha clase y elegancia y aunque cantaba feíto, le echa ganas y se defiende mi comadre, que ha de estar viviendo una ‘pesadilla’ con su esposo celoso, gracias a una foto del pasado… Y otra comadrita que parece coneja por tanto hijo que tiene es Jacky Bracamontes que hizo declaraciones impactantes sobre William Levy y me dejó estupefacta.

Vamos a lavar duro y tendido mijas porque es nuestro ‘break’ y lo merecemos después de estar como su amiga LA CHACHA toda la mañana duro y dale que si con la planchada, con la barrida, con los trastes, con la homework de los hijos, que si con el drama de los viejos, con la cocinada, con todo, como mujeres maravillas que somos… Pues abrimos tecito y cafecito con mi Biby Gaytán, ayyyy cómo amo a esa mujer mexicana con sus facciones finas y delicadas y su cuerpazo de infarto y sobretodo con su bella familia preciosa hermosa con hijos de muy buena reputación, pero con un esposo macho (como nos gustan a muchas de nosotras, no se hagan mijas) pero que también nos da algo de miedito, mi Eduardo Capetillo que como diría mi Danna Paola, tiene ‘Mala Fama’ sobretodo de celoso, posesivo y que tiene muy bien ‘amaestrada’ a mi Biby Gaytán para que no se le vaya.

Ayyyy mijas ya quisiéramos estar así muchas dominadas y sometidas pero por el amors que nos deben tener nuestros viejos, pero ps nomás no, ahí está que somos mallugadas, explotadas y ultrajadas con las labores domésticas, pero bueno, mi Biby Gaytán estuvo atravesando por momentos ‘extraños’ porque se rumoró que antes de viajar a México para protagonizar la obra de teatro musical ‘Chicago’ se había ‘aventado’ un buen ’round’ de box con su esposo Eduardo Capetillo para que la dejara trabajar, porque ya se me estaba encorvando de estar sentada en la cocina todo el día sin hacer nada, toda empolvada me la tenían a mi Biby Gaytán, ella quería cantar esa canción con la que triunfó ¿se acuerdan?, esa de ‘por eso tómame, ámame, sin temor alguno, no me veas como estrella se ha cerrado el telón…’ pues extrañaba los escenarios y ándale que le llega la oferta y ándale que le dice a Eduardo Capetillo y ándale que se enoja y ándale que ella lo convence (claro, a cambio de algo seguramente), porque en una entrevista que le hicieron al actor y cantante, él dijo así: “Ahora yo voy a tener que ser el amo de casa y cuidar a los niños”… como que el ser CHACHA no le gustó mijas, aquí las pruebas de lo que dijo

Pues a mi comadrita chiquita hermosa Biby Gaytán le ha ido muy bien en el musical Chicago en México, peeeeeeeeeero, estoy toda mortificada porque fíjense que resurgió una fotografía muy atrevida, descarada y candente de ella y seguramente ahorita mi Eduardo Capetillo debe estar que echa chispas por cómo posó hace años su ahora abnegada esposa y aquí les voy a dar las evidencias y en la siguiente página se las desmenuzo, ayúdenme mijas porque tengo la mano en el pecho de lo alterada y asustada que estoy.