Toni Costa publica video de su ida a esquiar y Adamari López no aparece por ningún lado

Alaïa es a la única que el bailarín español grabó

¿Arrecian los rumores de que existe una crisis de pareja? Mijos y mijas amigos de LA CHACHA, estoy de vuelta otra vez y con este tema que me tiene muy atontada y atónita con tanta cosa que aparece que me deja pensando si Adamari López y Toni Costa están en sus últimas en su amorssss, que Dios quiera mi padre bendito que no sea así porque me voy a devastar. Ahora, les traigo lo último en este caso que resulta que la mijita Adamari López acaba de cumplir 50 años y se armó una escándala porque el hombre no apareció en ninguna de sus celebraciones, primero con las amigas, luego en el programa ‘Hoy Día’ y finalmente en este video que les traigo ahora. ¿Toni Costa se fue sin Adamari López? Y luego aquella mijita dando entrevistas diciendo que quiere ser madre de nuevo, pero dando a entender que sola y adoptando, ¿para qué si tiene a Toni Costa? pues dio más de qué pensar, pero en esta ocasión es Toni Costa quien da señales de si sucede o no algo mijos, aquí les tengo las pruebas y ya ustedes sacan conclusiones. Resulta que me di una investigación como la metiche que soy en el Instagram de la pareja de Adamari López y descubrí muchas cosas que no sé si me dejan tranquila o sospechando mucho más de que estos dos podrían estar viviendo sus últimas semanas como la pareja bella que son… o eran….

Toni Costa se fue a esquiar pero la boricua no apareció por ningún lado Pues yo con mi lupa mijos inspeccionando hasta el último detalle en las publicaciones de mi Toni Costa y resulta que se nos fue a esquiar en el mes de abril, o sea hace unas 4 semanitas apenas, y todo iba bien hasta que casi me infarto viendo el video dándome cuenta que mi Adamari López no fue con su hija ni su esposo. “Vail, Abril 2021…viaje a la nieve, y si, no me lo podía perder”, fue la descripción que puso el bailarín español en el video pero me llamó la atención que usara tags como ‘Familia Costa López’ y ‘Ada Alaïa Toni’, cuando está más que claro que ese viaje lo hizo sólo con su hija y aquí les tengo las pruebas…

El bailarín demostró que es un experto en esquiar En el video mijos se puede ver cómo Toni Costa graba a su pequeña Alaïa deslizándose por una colina no sé si siguiendo a otra niña y a un adulto que no sabemos si es conocido del papá, o se trata de un instructor, pero están muy protegidos con el equipo para ese deporte. Luego el bailarín se luce en el campo de esquí moviendo su cuerpo a ambos lados mientras la persona que lo está grabando no pierde el enfoque y hasta se dio el lujo de ponerle efectos para que se viera aún más espectacular, pero a este punto del corto video no consigue verse rastro de mi Adamari López.

¿La dejó abandonada y se fue solo? Al final del video, mi Toni Costa graba de cerca la cara de Alaïa esquiando y puede ser que se le acerque a su lado una figura que aparentemente es una mujer ¿será Adamari López? Yo estoy muy mortificada porque si no es ella entonces definitivamente sí hay un problema entre ellos porque nos han demostrado que hacen todo juntos. La gente comentó el video y la ‘desaparición de Adamari’: “Paro los que no saben leer fue un viaje en Abril y si están juntos o no problema de ellos y nadie le importa qué pasa en cada hogar”, “Bueno al parecer algo no anda bien en el hogar pero quien diablos le aguanta el genio a esa chiquita pobrecito”, “¿Toni dónde está Adamari, siento que ya no están juntos?”, dijo la gente.

¿Dónde está Adamari López? La gente cuestiona a Toni Costa Los comentarios de la ‘desaparición’ de la boricua en el video estallaron mijos y hasta hubo mijitos que intentaron darse explicaciones ellos solos: “Toni qué pasa que no estuviste en el cumpleaños de Adamari”, “Ya deben hablar claro. Están separados. Y así la gente deja de especular. Como quiera los veo muy maduros y se que Alaia no sufrirá mucho”, “Desde que Adamari se concentro más en bajar de peso ha descuidado a su hija y Toni Costa. Que se me hace que la menopausia de los 50 le está dando duro”. Yo estaba muy entretenida y alarmada leyendo los comentarios de la gente mijos: “Si de verdad estan al tanto de ellos en las redes sociales, Adamari y Alaia fueron primero y despues Toni las alcanzó. Porque? Porque estaba grabando Mira quien Baila. Los dos trabajan y no siempre pueden estar pegados uno al otro. Tienen trabajos separados”, explicó una muchachita defendiéndolos.

¿Se acabó el amor? La prueba más fuerte se dio en el cumpleaños de Adamari y el Día de las Madres Antes de que empiecen a llorar como yo mijos, es justo decir que en efecto, mi Toni Costa no aparece con Adamari López en ese viaje y sólo ellos saben por qué, pero la confusión me invadió cuando vi que sí la felicitó el Día de las Madres primero con unas hermosas palabras que curiosamente iban más dedicadas a Alaïa que a la que es madre, o sea mi chaparrita hermosa: “Alaïa hija mía, algún día sabrás qué es el amor de madre, sentirás la manera de mirar de una madre, serás una gran madre….ya que tu eres especial y afortunada porque tienes el mejor ejemplo de madre del mundo. FELIZ DIA DE LA MADRE!!!! Os amo mucho Adamari y Alaïa”, escribió Toni Costa en una foto de su mujer y su chiquita.

También le dedicó un emotivo video el día de su cumpleaños Las cosas me dejan un poco más tranquilas cuando me di cuenta que Toni Costa sí felicitó a Adamari López en un video conmovedor mijos en Instagram donde pone muchas escenas desde que Alaïa era una niña y con el paso del tiempo, pero me alarma que no reaccione la conductora de Hoy Día a esas demostraciones: “El amor de mi vida está de cumpleaños, celebrando cada año, cada recuerdo imborrable, cada sonrisa tuya llena de luz, amor y felicidad. Aquí un pequeño recuento de tus cumpleaños, siempre intentando que sean inolvidables, pero lo que más deseo es pasar celebrándotelos 50 AÑOS MÁS MÍNIMO!!! A disfrutar tu día, te amo tanto”, puso el bailarín pero esta mujer no le comentó nada. AQUÍ EL VIDEO DE TONI COSTA ESQUIANDO

La gente está dudando si Toni Costa y Adamari López siguen juntos Sabemos que las redes sociales son una cosa y la vida real otra mijos, pero si una pareja que las utiliza mucho y son famosos los dos se la pasan publicando y publicitado todo ¿por qué se quejan cuando la gente se extraña de que dejen de aparecer juntos? Cuando el río suena es porque agua lleva y aquí hay algo que está sucediendo. A lo mejor no han roto pero no creo mis mijitos estén atravesando por una buena temporada de amor porque la verdad es que así con semejante actitud aunque tengan mucho trabajo, sí dejan ver que existe una crisis y la gente habla mijos y uno lee y se hace ideas, sigan leyendo porque los comentarios están que arden…

“¿Por qué no estuviste con Adamari en su cumpleaños?”, cuestionan a Toni Costa Los cuestionamientos estaban a la orden del día: “Donde estas Toni. No estas en casa con tu familia. No estuviste en el cumple de Ada.????? Sea buenas o malas noticias deberian de expresarse por sus fanaticos. Cual es el misterio?”, “Ay hombre tan bien que él es con ella y ya no están juntos”, “Que raro que sube pocas cosas de Adamari no ? Y por su cumple un vídeo pero a como es él me extraña, pero ella tampoco sube nada de él ¿no os parece raro?”, señalaron unos mijos. Y hasta consejos les dieron: “Solo ellos saben lo que está pasando…quizás ella está haciendo mucho ejercicio para bajar el stress y tristeza de tantas especulaciones y críticas que ha recibido porque estaba pasada de peso quién sabe si hasta él también le decía algún comentario que le dolía; en las redes todos somos cariñosos y compresivos. Que Dios lo guíe por el mejor camino para los 3 sobre todo por La Niña que ambos aman tanto”. AQUÍ EL VIDEO DE LA FELICITACIÓN DE TONI A ADAMARI