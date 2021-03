Yalitza Aparicio sorprendió con lo que sucedió en su piel mientras realizaba promoción de ‘Roma’

Los remedios caseros le ‘echaron a perder la cara’

La mexicana nominada al Oscar impactó con la enfermedad que la aquejó

Mijitos bienvenidos a la chisma de hoy! La Chacha, comadrita suya y del pueblo y de mis vecinas las chismosas, llegó y con la ropa cargada de trapos sucios y hoy se los vamos a sacar a mi chiquita airosa y buenaza y activista y actriz nominada al Oscar orgullosa de su tierra: Yalitza Aparicio y una enfermedad que tiene en la piel.

Estoy anonadada porque yo creo que la mala vibra sí nos pega a los seres humanos y desde que apareció en escena esta mijita pues con más razón me la ha vapuleado la vida en cosas que ni sabíamos como su mágica y perfecta piel mijos, porque ándale que en su canal de YouTube nos habló de algo que no imaginábamos…

Yalitza Aparicio sorprendió con revelación

Resulta que ya ven que me le dicen que si no sabe actuar, que si nunca habló en Roma, que si le tenían lástima, que si no era maestra de vocación, que si es chaparrita, que si su color de piel era de vergüenza, que si su activismo es una farsa y cuanta cosa me le han criticado a mi chiquita Yalitza Aparicio, pues esa mala vibra ya le pegó.

Y por más que uno no quiera, la gente y su mala vibra, que Dios guarde la hora de que me suceda a mí mijos, pues termina pegándole al ser humano y a mi chiquita oaxaqueña ya le pasó, porque en su más reciente video de YouTube, Yalitza Aparicio cuenta lo que le sucedió en la piel…