¿Se abre la esperanza de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann retrocedan al divorcio?

En plena celebración del Día del Padre, la famosa pareja aún casada apareció junta y más feliz que nunca

La pequeña Kai fue la más feliz de que sus papás estuvieran juntos una vez más

Mijos y mijas amigos de la CHACHA, estoy de nervios, aquí abriendo la sesión de chisme porque yo ya no sé ni qué pensar… Los últimos días, los Derbez me han tenido con el alma llena de emociones y devastada y azorada y anonadada y todo lo que puedan imaginar, porque si no es Eugenio y Alessandra declarando que atravesaron por una crisis, es mi Vadhir denunciando que la novia le fue infiel y por supuesto, mi Aislinn Derbez recibiendo la noticia de su divorcio con Mauricio Ochmann quien metió los papeles en una corte, yo ya no tenía para más emociones hasta que sucedió lo inesperado.

Ustedes saben mijas que la semana pasada yo estaba muy afectada y devastada por la noticia del divorcio entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann quienes eran mi pareja favorita, luego de estar separados pero juntos, así de raro todo es esto, porque disque su relación de pareja se había convertido como de hermanos, eso fue lo que explicaron en enero, luego vino la pandemia del coronavirus y estaban compartiendo casa, hasta que unos días Mauricio se fue y en vez de arreglar la situación se dio a conocer que la separación definitiva se había dado.

El problema aquí mijas, como siempre era mi mijita Kai, la chiquita que acaba de cumplir 2 años de vida y que es una hermosura de hija de Aislinn y Mauricio quien pues obviamente resentiría toda esta situación entre los famosos, pero un video de este fin de semana me hizo esperanzarme mijas, casi me caigo de la cama cuando vi lo que estaba pasando y lo tuve que repetir como cien veces para saber que no estaba soñando, porque ¿qué creen? Aún hay esperanza de que el trámite del divorcio sea retirado y la hija de Derbez y mi Ochmann reanuden su relación.

Pues ya saben que yo no juego mijas y siempre les traigo las pruebas y agárrense porque lo que les voy a contar (y van a ver) no lo van a creer, no van a dar crédito de todo esto que pasó gracias a El Día del padre que se celebró este domingo pasado y pues resulta que mi Mauricio Ochmann subió una historia a Instagram en donde toma en la calle a su pequeña Kai con su hija mayor mientras camina detrás de ellas y oh sorpresa! A su lado iba mi mijita Aislinn Derbez, pero no sólo eso!!! Porque también interactúan y se ríen y se ven muy felices y cómodos en medio de este escándalo por su divorcio…

