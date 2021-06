Ángela Aguilar posa muy sexy en sus fotos

La cantante mexicana tiene sólo 17 años y ¿se pasa de coqueta?

La hija de Pepe Aguilar usa sus ‘encantos’ para ‘hechizar’ a sus seguidores Mi chula Ángela Aguilar y su sexy figura en sus fotos es el tema de hoy de la CHACHA mijos, los saluda su comadrita para llevarles hasta donde se encuentren, este lavadero que se va a poner muy bueno, porque yo estoy alarmada de que mi Pepe Aguilar no me le ponga ‘un alto’ a esta chamaca coqueta. Fíjense que estaba de chismosa viendo el Instagram de Ángela Aguilar y dije ‘no puedo dejar de lado el chisme que esta chamaca me da con sus fotos’, porque está perfecto para abrir un debate si están ustedes o no de acuerdo en que la mijita pose muy sexy a su corta edad. Ángela Aguilar ¿se pasa de sexy? Ya sabemos que las chamacas de hoy en día están desatadas, si no vean a las Kardashians más jóvenes desde cuando comenzaron a descararse y operarse y luego ya tenemos a militas como las Riveras sobrinas y primas de las famosas que andan ya con plastas de maquillaje hasta el cerebro y atuendos muy reveladores. Ahora, podemos decir que también hay otras más recatadas como las hijas de Biby Gaytán, las de Priscila y Alicia Villarreal, pero ¿en qué categoría entra Ángela Aguilar y hasta su hermana Aneliz? Porque las dos tienen lo suyo y andan muy desataditas, más la pequeña que aquí desmenuzaremos sus fotos.

La hija de Pepe Aguilar gusta se subir fotos ¿provocativas? Si una de mis hijitas menores de 18 años tuviera su Instagram plagado de fotos como las que sube la sexy Ángela Aguilar, yo creo que ya la hubiera sentado en el sofá para regañarla y ponerle los puntos claros mijos, porque cómo es posible que provoque tanta coquetería… Un claro ejemplo es esa foto de arriba trepada al caballo con unos apretados leggins negros y su top amarillo, subiendo la temperatura seguramente a todos los chiquitos que me la siguen en la red social y pues imagínense la cantidad de infartos que la chamaquita provoca… aquí les digo…

¿Está malo que sea sexy a su edad? Esa foto del caballo mijos, a mí me sacó chispas y alarmas, pero a los mijitos que la siguen, pues imagínense que estaban super encantados con la niña arriba del caballo, trepada y con semejante atuendo: “Úsame como botón de que Ángela se ve preciosa”, “No hay mujer más hermosa que tú”, “Eres la más hermosa”, “OMG”, “Necesito”. Y pues toda la sección de comentarios se llenó de corazones, de caritas de amor, de llamas de fuego y cuanta cosa se le iba ocurriendo a los chamacos calenturientos que eran provocados por la pose y el atuendo de la hija de Pepe Aguilar que le tiene que decir que sea un poquito más recatada mijos… ¿o será que sí es pero el ‘cuerpo’ la delata?

¿El cuerpo de Ángela Aguilar la delata? Ya les puse de ejemplo la foto esa del caballo mijos pero aquí va otra también provocativa y sexy a la vez, con la cuerpa de ella en entallados pantalones de mezclilla vaqueros, con una blusa muy pegada y por si fuera poco, abierta del frente que yo casi casi estaba infartada viéndola. Vamos a ser honestos ¿una niña de 17 años con semejante cuerpo es imposible que no se vea sexy? Quiero entender eso mijos porque la niña está desarrolladita, más de lo que debería para su edad, pero pues eso no es culpa de ella sino de la genética que tiene de su familia en que las mujeres seguramente heredan el cuerpazo de las mexicanas de antes… aunque la hermana Aneliz no se ve así…

¿Le ayudan sus fotos en pose sexy para su popularidad? A mi me queda claro que la niña es talentosa, que tiene una gran voz, mucho estilo, mucho carisma, y está trabajando duro para conseguir su espacio en el mundo de la música y poco a poco lo está logrando, pero cuando veo este tipo de fotos en que su cuerpo es el gran protagonista me quedo pensando: ¿si no tuviera ese cuerpo y esa belleza, triunfaría como ahorita? Porque no nos hagamos tontos mijos, hay muchachitas que tienen gran voz pero no están tan agraciadas físicamente y pues nunca pasa nada con ellas, y en el caso de Ángela Aguilar la combinación de todo lo que les mencioné más el cuerpazo que tiene a sus 17 años producto de genética y ejercicio pues hace que todo mundo ‘quiera’ con la mijita.

Le ‘llueven’ invitaciones para salir a pasear y propuestas de noviazgo Y es que cada vez que la chiquita sube algunas fotos en pose sexy pues los chamacos que se me alborotan como gallinas y le llueven propuestas de todo tipo a la niña: “Por ella me muero y sabe bien qué es mi consentida”, “Quiero jugar y salir contigo”, “Te amo, por tí le echo ganas al estudio”, “Es linda la ranchera”, “Quiero que seas mi novia”. “Por favor acepta una invitación mía a salir”, “Quiero ser tu novio”, “¿Quieres ser mi novia?”, “Ya lo se, yo igual te quiero más que a mi vida”, “Perfecta”, “Hermosa”, “Qué preciosa”, “Como me la recetó el doctor”, “Qué divina”, “La amo”, “Muy sexy”, “Es la más hermosa”, aseguraron los chamacos.

La cinturita de avispa de Ángela Aguilar Las fotos de mi chiquita tienen una particular: en todas luce sexy aunque no quiera y en todas las de cuerpo su gran cinturita es la que se roba el show, porque no sé si por ejercicio o alimentación o porque así se fue moldeando mijos, pues Thalía ya se quedó en ‘nada’ al lado de Ángela Aguilar. En la foto de arriba, muy bella mi niña sale con sus jeans entallados y con una blusa destapada del vientre que le gusta presumir porque ya quisiéramos muchas vernos así, aunque dejen que entre a los 20 y pues embarnecerá más y a ver si se mantiene como ahorita, aunque su cintura es la que encanta a todos.

Su hermana Aneliz no luce igual aún siendo más grande Lo que me tiene anonadada y atónita mijos es que la hermana de Angie, mi Aneliz, pues nomás no tiene nada de nada… ni voluptuosidad ni carisma, eso sí, tiene presencia y talento para la modelada pero así que tú digas ‘qué buen cuerpo, igual que Ángela’, ps como que no y más porque ella es delgadita pareja. La Aneliz sí puede hacer carrera de modelo y en la foto de arriba lo demuestra porque tiene más estilo para posar que la Ángela Aguilar que si no fuera por ese tremendo cuerpo sexy que se carga, pues la carita de bebé no la ayudaría mucho, ¿o ustedes que opinan mijos? Las fotos hablan por sí solas…

A veces luce más coqueta y de mayor edad en sus fotos La foto de arriba a mi me encanta mijos, es de sus mejores y más sexy pero definitivamente casi se ve del doble de edad, fácil podría hacerse pasar como una chica de 25 años con la manera en que salido en la foto y que ni se mencione el corset que me le acomodaron chueco pero dejaba ver sus ‘encantos’. Es más hasta con la mujercita esta del ‘Cisne negro’, la Natalie Portman me la llegaron a confundir y eso que la actriz ya anda en sus 40 y tantos mijos, así que aguas porque ahorita que es una chamaca quiere verse grande y cuando ya ande en los 30 querrá tener la imagen de jovencita como muchas…