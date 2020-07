Thalía vivió de nuevo un susto que le quitó las ganas de dormir y hasta gritando la dejó

La cantante ha tenido experiencias muy raras y que le causan terror en plena cuarentena

Ahora, fue Sabrina Sakaë, hija de Thalía quien le ayudó a superar el momento de miedo que vivió

Alóoo mijos amigos de LA CHACHA, bienvenidos a esta columna de su comadrita quien los saluda con mucho cariño como cada día y ahora les tengo una nueva aventura de mi chiquita preciosa Thalía quien ya anda más fachosa y asendosa que yo en su casa, con las labores domésticas y ahora, le tocó vivir un momento de terror que la tuvo gritando hasta que su hija, Sabrina Sakaë se puso valiente y tuvo que salvar a su famosa mamá.

Pues recuerden que hace unas semanas por andar de inventada y de muy en su papel de excursionista, mi chiquita Thalía se soltó como María la del Barrio despotricando como una loca en groserías al ir caminando por una vereda en la que le salieron varias ranas, que dicho sea de paso son inofensivas pero a la mexicana le provocan asco y terror, por lo que dijo que no entendía por qué siempre terminaban persiguiéndola, y pues ahora su miedo la siguió hasta su casa.

Porque resulta que como todas nosotras mijas, mi Thalía, en fachas y harta de las labores domésticas, que quien sabe si haya más comadres mías de la servidumbre ayudándola con la limpieza, porque con esto del coronavirus ya ni se sabe si las celebridades están dejando entrar gente a sus casas, aunque sean sus empleados, pues la cantante se puso a limpiar la piscina (eso quiero pensar) cuando de pronto suelta un alarido que provocó un temblor, porque resulta que se topó con una rana en su propia piscina.

“Qué asco por Dios santo, qué cosa tan horrorosa, Dios mío pero por qué me pasa…” Y soltando gritos a diestra y siniestra mi Thalía quedó en shock mientras veía a una rana muy cómodamente nadando en su piscina… “Por qué me vienen las malditas ranas… eso es, tú eres muy brava, esa es mi Sabrina… me va a brincar… hija eres muy fuerte, estás de acuerdo que eso no…”, mi Thalía no podía ni terminar las frases del impacto, mientras a su ayuda su hija, Sabrina Sakaë intentó con un vaso y luego con una malla, atrapar a la intrusa rana de su alberca.

“Estoy en shock… tengo que decir que tengo a la hija más valiente de todas, hija te admiro hija…”, ya más tranquila mi Thalía aplaudió la labor de su hija Sabrina Sakaë que sin dudarlo la salvó de su terror contra las ranas, aunque se me hace que exagera mijas y le encanta llamar la atención.

