Alóoooo a todos mis mijos y mijas amigos de LA CHACHA, muchas gracias por leerme y por hacerme llegar sus comentarios sobre los chismes que estoy lavando muy agustito cada día. Ya es tiempo de que dejemos de planchar y trapear por un ratito para echarnos el chal de este día y es que hoy les voy a decir lo que pasó con mi comadrita la que fuera reina de las novelas mexicanas Adela Noriega y su paradero que me tenía con una mortificación muy fuerte pero parece ser que ya descubrí dónde anda; además ándale que apareció un video de la mamá de mi Lucero muy candente y muy sensual ella moviendo sus caderas a sus casi 80 años, qué guardadito se lo tenía.

Pues bueno, fíjense mijas y mijos que mi Adela Noriega está muy desaparecida de la televisión, lo que pues ha obligado a las empresas a meternos hasta por los ojos a actricitas como Angelique Boyer, Ana Brenda Contreras y muchas otras que no es por ser venenosa (que sí soy) pero nomás no terminan de convencerme con sus papeles de sufridas y pobres con delirio de riqueza, como varias de aquí que se creen las patronas del país (¿verdad Mayeli Alonso, verdad Francisca Lachapel, verdad Lili Estefan? Qué bárbaras, pobrecitas!) y pues nosotras tenemos que tragarnos como televidentes esas malas actuaciones con la esperanza de que figuras como Adela Noriega vuelvan y nos ahoguen en un mar de lágrimas con sus personajes.

Pues después de que nos impactara y magullara el corazón con sus personajes en Quinceañera, Dulce Desafío, Guadalupe, María Isabel, El Privilegio de Amar, El Manantial, Amor Real, La Esposa Virgen y Fuego en la Sangre, mi Adela Noriega se hartó de ser exitosa en televisión y dijo: “Yo también puedo triunfar sin la fama y me larg”, y pues sin decir agua va, ¡se largó! y nos dejó devastadas porque se nos iba un estandarte de las actrices mexicanas y ya después no nos quedó más que aguantar bara con las terribles actrices de las nuevas generaciones, pero lo peor de todo fue que hasta llegaron a decir que mi Adelita ¡¡¡estaba muerta!!!.

Pues ¿qué creen? su amiga LA CHACHA les trae hoy los detalles de dónde diablos anda mi comadre Adela Noriega luego de abandonarnos como escobas viejas; pues resulta que primero surgió un rumor muy fuerte entre los pasillos de Televisa (lugar en el que un día voy a ir a subirles la audiencia, que tanta falta les hace) en el que se decía que mi Quinceañera con su cara de mustia (porque aceptémoslo, Adela tiene cara de mustia), estaba en Europa recuperándose de una enfermedad que según mis comadritas inglesas, italianas, francesas y de más, era cáncer! Pero no se me asusten como Adamari viendo a Fonsi, no se me impacten porque todo resultó ser una vil mentira.

Pues no andaba perdida, Adela Noriega fue vista, ni se imaginan haciendo qué y hasta se reveló dónde vive.