¿Ana Bárbara y sus hijos quieren más a José Emilio Fernández, hijo de Mariana Levy, que a Emiliano García Ugalde?

En una emotiva despedida en el aeropuerto, Ana Bárbara y sus hijos lloraron por la partida del hijo de Mariana Levy

La cantante sigue extrañando a José Emilio Fernández, hijo del Pirru y Mariana Levy, que adoptó como suyo

La Chacha llegó recargada y entre lágrimas mijos, inundada de melancolía y belleza en esta semana de Navidad, y más con el chisme que les traigo hoy, porque Ana Bárbara tiene tantos hijos que ya ni sé qué pensar y distinguirlos, el caso es que hoy les contaré de dos en particular: José Emilio Fernández, hijo del ex de Ana Bárbara, ‘El Pirru’ y Mariana Levy, y el otro es Emiliano García Ugalde, hijo de la cantante con un empresario…

Y es que esta mujer tiene un corazón tan grande que sin duda, ella da amor a diestra y siniestra y aunque fue muy señalada de ‘metérsele’ al Pirru al poco tiempo de enviudar por Mariana Levy, pues resultó ser una hermosura de mujer con el paso del tiempo y acogió a todos los hijos de la fallecida actriz como propios, incluso ahora ya separada del Pirru.

Ahora, en estas fechas navideñas, resulta que José Emilio Fernández viajó a EEUU para estar unos días con ‘su mamá’, como le dice a Ana Bárbara, y sus hijos Chemita, Jerónimo y Emiliano García Ugalde, pero se armó tremendo drama cuando llegó el momento de despedirse.

Sabemos que Ana Bárbara vive desde hace tiempo acá en EEUU mijos y que de vez en cuando los hijos de Mariana Levy, María y José Emilio Fernández, pues la visitan de vez en cuando, porque ya ven que la Paula anda ocupada inventando cosas de mi Talina Fernández, pues resulta que mi chiquita tiene una familia muy grande gracias a eso.

Y a lo mejor no se trata de ver quién quiere más a quién y si el amor es igual mijas, pero sí me conmovió ver el drama de lágrimas que armó Ana Bárbara y sus hijos cuando José Emilio Fernández se les fue en el aeropuerto y lloradera que no he visto nunca con el hijo mayor Emiliano García Ugalde, aunque yo creo que lo ven más.

En una serie de historias de Instagram, recopiladas por la cuenta de Twtter ‘SaulGC’ pues podemos ver cómo Ana Bárbara y sus hijos y hasta la mascota, llevan a José Emilio al aeropuerto, tras pasar unos días en familia con ellos.

“¿Luna quién se va? Desde que te rescatamos estamos todos juntos”, dijo la cantante a bordo de su camioneta, pero luego escribió en una imagen abrazando al hijo de Mariana Levy: ‘La vida es una hermosa rueda de la fortuna, a veces arriba otras abajo, así nos trae con las emociones. Yo mientras aquí viendo fotos y videos de mi José Fernandez Levy, para no extrañarte tanto”, explicó.

“Amores que duelen, dolores que con amor se sanan. Caray, odio que sufran”, volvió a escribir Ana Bárbara con el alma rota viendo a su pequeño Chemita despedirse de su hermano José Emilio… Pero el hijo de Mariana Levy le contestó y sigan leyendo para que sepan más del chisme mijos…

