Tras el ‘golpe’ que les dio hace días Univisión, ahora María Antonieta Collins exhibe a Jorge Ramos

El programa especial de los periodistas que dedicaban al coronavirus terminó el viernes pasado

Ahora, la periodista que se integró a Despierta América le confesó algo sorpresivo a la novia de Jorge Ramos

Mijos y mijas amigos de LA CHACHA, gracias por continuar leyendo mis columnas y dejar sus comentarios que valen oro para mí, lo bueno como lo malo, de todo se aprende mijos, así que gracias por su tiempo y bienvenidos a la columna de hoy, en la que les voy a contar de lo que María Antonieta Collins le confesó a Chiqui Delgado, novia de Jorge Ramos sobre el periodista en una ocasión que hasta a involucró a una muy famosa actriz que todos conocemos de una famosísima serie, todo esto después del golpe que les dio Univisión hace unos días.

Avienten las escobas, los trapos y el jabón mijas, porque estos muchachitos no salen de una, para entrar a otra y es que luego de que la semana pasada, Univisión les diera un mega golpe bajo a María Antonieta Collins y a Jorge Ramos quitándoles su programa especial ‘Diario del coronavirus’ en el que daban cuenta del progreso de la pandemia y todo lo que tuviera que ver con ese maldito COVID-19, pues ahora mi mijita la Collins que se nos fue de meche a Despierta América, estuvo invitada en una entrevista con la novia de Jorge Ramos, la bella Chiqui Delgado y ándale que el periodista impactó a una famosa actriz de Hollywood.

Y aunque los dos periodistas continúan en Univisión, pues María Antonieta fue a parar a Despierta América con una sección que supuestamente ayudará a la gente en sus quehaceres diarios mijas, pero vamos a lo que nos urge que fue el chisme que le contó a la novia de Jorge Ramos en esas transmisiones que tienen en el mentado ‘Break de las 7’, espacio de la Chiqui Delgado para que la mijita se entretenga entrevistando a la gente famosa.

Pues ante la incredulidad de la Chiqui Delgado que ya casi casi piensa que María Antonieta Collins le iba a contar sobre que Jorge Ramos andaba de ‘volado’ con la actriz, pues dijo lo que pasó:

“Ay no, yo tengo una anécdota muy buena, recuérdame que te la cuente, estábamos en el Grand Zero, ese país se había desecho por lo menos en el corazón, esos momentos fueron terribles y yo llego primero como reportera y Jorge llega horas después manejando, entonces toda esa zona estaba cerrada y pasan los días, hazte de cuenta unos cinco días y esa zona donde nosotros estábamos había muy buenos restaurantes, todos chiquitos y entonces Jorge y yo estábamos comiendo en uno, veíamos que había mucha gente que venía a verlo a él, a pedirle autógrafos…” y lo que venía después ni se lo imaginaba la Chiqui mijas…

Hasta la quijada se le ha de haber caído a la pobre cuando María Antonieta Collins contó lo siguiente sobre Jorge Ramos ‘conquistando’ a una actriz: “Viene el mesero y nos dice ‘Excuse me, Miss Parker wants to know who are you’… ¿No te ha contado eso?”, a lo que la novia del periodista responde entre risas ‘No!’, por lo que la periodista continúa: “Miss Parker wants to know who are you, y Jorge dice ‘nadie somos una gente normal porque la gente seguía brincándose la barrita chiquita para tomarse fotos con Jorge y vuelve a venir el mesero ‘Please, Miss Parker wants to know…’ y era Sarah Jessica Parker, estás hablando que eran las temporadas de Sex and the City! Heavy, estás hablando que es el año 2001”, pero la reacción de la Chiqui Delgado no se hizo esperar mijas, sigan leyendo…