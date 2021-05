Adamari López ¿se prepara para lo impensable?

¿Romperá con Toni Costa para encontrar un nuevo amor?

La conductora de Hoy Día prepara su cuerpo para perder esos kilos de más La Chacha is back mijos y mijas! Espero que Dios me los bendiga y que se queden conmigo en esta chisma de hoy día porque vamos a hablar de una vez por todas de mi Adamari López de su cuerpo, de sus kilos y de lo que está pasando con Toni Costa porque las alarmas están más encendidas que en Venezuela porque su Miss no ganó Miss Universo. Yo ya no sé ni qué pensar con tanta cosa que sale de mi Adamari López, porque que si se pone filtros para verse flaca, que si los kilos que ha perdido son una farsa, que si su cuerpo es esto o aquello y lo peor, que si está buscando un nuevo amorsssss porque ya se le acabó el que tiene con Toni Costa. ¿Adamari López se prepara para quedarse soltera? Mi chiquita ha de estar atravesando por una etapa complicada porque acaba de cumplir 50 años y ya llegó prácticamente a la mitad de su vida, y dijo en una entrevista que está agradecida con Dios mi padre bendito por todo, pero ella le ha puesto duro al entrenamiento y los resultados están visibles. Yo espero que esos rumores de que el Toni Costa ya no la quiere sean falsos porque sí mucha felicitación de cumpleaños con un video en su Instagram, pero no se pronunció por cuando la nombraron de las 50 Mujeres más bellas según People en español, o acudió al show de Hoy Día para darle sorpresa en el programa o la acompaña a algún lado, que me la tiene abandonada.

Adamari López ha perdido muchos kilos El caso es que mi boricua chaparrita cuerpo de uva está muy enfocada en verse espectacular y mi mamita querida lo demuestra y le da cachetadón a todos esos criticones que se reían de ella cuando el Hoy Día era antes Un Nuevo Día y me la humillaban con un vestuario de tres dólares que no le beneficiaba para nada. Ahora estilizada, etérea, poderosa, sexy, tonificada, delgada y con su cuerpo regio perdiendo kilos mi Adamari López hace uso de esa frase de mis amigos gays ¿Podrán? Jamás! Así se dice mi chiquita que está bajando mucho de peso pero por una sencilla razón ¿sabrá que se va a quedar soltera? ¿Estará lista para un nuevo amor?

La conductora de Hoy Día se puso a saltar la cuerda Que si ya no los vemos juntos, que si Toni Costa no reacciona a las publicaciones de ella, que si él anda viendo más por su trabajo que por la familia, que si la dejó sola y abandonada en su cumpleaños, primero en Hoy Día y después en una fiesta… Bueno mijos, no quepo del impacto por estos rumores que persiguen a los dos… pero lo malo de todo es que ‘si el río suena, es porque agua lleva’. Recientemente en una entrevista de Hoy Día, precisamente por sus 50 años de edad, Adamari López dijo cuál era el secreto para enamorarla… y en vez de mencionar algo de que ‘Ya estoy con Toni y no busco a nadie’, se puso a contestar muy contenta y tranquila lo que tiene que hacer un hombre que la quiera conquistar…

¿Quiere que la conquisten de nuevo? ¿Y Toni Costa? Ahorita les tengo las pruebas como siempre mijos, pero en esa entrevista, mi chaparrita dijo: “Con el corazón, siendo sinceros, siendo una persona real, no pretendiendo ser quien no eres, no pretendiendo darme lo que no puedes, con el simple hecho de amarme realmente y tratarme con respeto que es lo mismo que yo regalo, así se me puede enamorar”, dijo la mijita. Y yo toda alarmada pensando ¿porqué querría que la conquistaran si se supone que ya la tiene Toni Costa? Eso me encendió las alarmas de que algo pasa con esta pareja que amo tanto, pero que posiblemente no está atravesando por una etapa bonita mijos así que por eso tuve que encender mi cirio para pedir por ellos. Pero ahí no acaban las cosas…

Presumiendo cuerpo nuevo y kilos perdidos, a conductora de Hoy Día ¿quiere a otro hombre? Lejos de estar deprimida o verse mal o triste, mi Adamari López si tiene problemas con Toni Costa los está disimulando como una reina que es porque ella luce regia y está enfocada totalmente a su cuerpo y a rebajar esos kilos que la han perseguido por años desde que se nos enfermó y aquí a las pruebas me remito. Resulta que además de empezar a comer mejor, como ella dijo, cambió el chip para verse bien: “Entre cambiar la mentalidad y darle la importancia a las cosas que tienen, a la salud, a mi hija, también para poder estar enérgica para ella, por si papá Dios me quiere regalar otra oportunidad de ser mamá y llegar a los 50 bien, luciendo bien y queriéndome y que me guste lo que veo en el espejo”.

Delgada y poderosa, Adamari López demuestra que puede ‘con cualquiera’ En un reciente video de la cuenta de Hoy Día, se palpa, se ve, se evidencia, que mi chaparrita cuerpo de uva, dejará eso del ‘cuerpo de uva’ para hacerle competencia a mi JLo porque se nos está tonificando como loca, a pasos agigantados, porque sus brazos y sus piernas, Dios mío, me tienen vuelta loca. Así como la vimos en un jumper amarillo precioso que la acinturaba y dejaba ver si silueta como una reina porque acuérdense que ‘la que de amarillo se viste, en su belleza confía’ y ahora, mi Adamari López confía plenamente en que su cuerpo es ‘deseado’ por muchos… ¡Cuidado mi Toni Costa que te la bajan!

Kilos perdidos gracias a la cuerda, Adamari López da cachetada con guante blanco Mi chiquita está decidida a tener otro hijo a sus 50 años y en la entrevista dijo: “Si un nuevo regalo de Dios viene para mí, es porque Dios así quiere que sea, es porque Dios tiene un propósito como ha tenido cada una de las cosas que me ha enviado los momentos buenos y los momentos difíciles y no tiene que ser necesariamente en tu vientre, yo tuve la dicha de tener a Alaïa en mi vientre, pero esa oportunidad puede llegar de una mamá que no quiera o no pueda darle todo lo que ella desea a un bebé”. Así que ¡tómala mi Toni Costa! porque si no es contigo, será sola y empoderada, claro que sí! Y seguramente, por eso de querer convertirse en mamá de nuevo, esta mujer se nos está yendo del lado de mi JLo para tonificar su cuerpo porque en el video que les digo luce como nunca antes su cuerpo tonificado. AQUÍ EL VIDEO DE ADAMARI LÓPEZ SALTANDO LA CUERDA

La conductora de Hoy Día sabe que su cuerpo luce más regio En leggins verdes, con blusa sin mangas blanca y su cabellera agarrada, Adamari López entrena diariamente en la calle saltando la cuerda, que sabemos que es el mejor cardio que una puede hacer para quemar grasa y perder esos kilos, además de cuidar pulmones, tonificar esas piernazas y brazos. Yo no daba crédito a esas imágenes porque esta niña se nos está empoderando de manera acelerada y dejará esa cara de inocente como en la foto de arriba para ser una Femme Fatale al estilo de mi JLo y tener a más hombres a sus pies, con todo y que el Toni Costa esté o no con mi chaparrita.

“Los obstáculos están en la cabeza”, aseguró Adamari López “A veces hay muchos obstáculos en el camino pero no podemos dejarnos vencer, no podemos dejar a veces que la mente nos pase malas jugadas, muchos de los obstáculos que vemos en nuestra vida están más en nuestra cabeza que en la realidad de lo que tenemos que enfrentar”, eso dijo mi nenita y yo le creo por supuesta. AQUÍ PUEDES VER LA ENTREVISTA COMPLETA DE ADAMARI Pero ¿será que en verdad se separará de Toni Costa? Yo no creo mijos porque ella dijo que tenía muchos planes con su familia y uno de esos es ver crecer a Alaïa y seguir viajando, pero me llama la atención que en toda la entrevista por sus 50 años, nunca mencionó a su novio, de quien dicho sea de paso, se dice que está atiborrado de trabajo por ese concurso de baile del que es mentor y que disque por eso no me le pone atención a mi chiquita.